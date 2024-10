Consejero valenciano garantiza que el Consell no cobrará tasas portuarias a barcos que realicen labores humanitarias

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha garantizado que el Consell no cobrará tasas a los barcos por atracar en los puertos valencianos mientras realicen labores humanitarias como, por ejemplo, el rescate de migrantes. "Todos siempre han podido atracar y lo podrán hacer", ha subrayado. De esta manera lo ha sostenido, en respuesta a las críticas de Compromís y PSPV, durante su comparecencia este jueves en el pleno de Les Corts, donde ha garantizado que estos barcos "siempre" podrán atracar en los puertos de la Generalitat y ha negado que el Consell les vaya a cobrar tasas portuarias mientras realicen trabajos humanitarios. "Ya me cansa el discurso este", ha lamentado. Desde Compromís, Juan Bordera ha censurado la "vergüenza" del Consell de pretender cobrar tasas portuarias a barcos que rescatan migrantes, mientras que la socialista Mª José Salvador ha mencionado el caso del 'Aita Mari' en Castellón y ha subrayado que en los Puertos del Estado estas embarcaciones "no pagan ni un solo céntimo de tasas portuarias", por lo que ha emplazado al conseller a "dejar de mentir". El titular de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, en su réplica, ha defendido que lo que hace el Consell es simplemente "cumplir la ley" y ha insistido en que el Gobierno valenciano "nunca va a cobrar tasas" a los barcos mientras realicen labores humanitarias. "Se lo he explicado yo y se lo explicó también el director general", ha recordado a Bordera (Compromís). De hecho, ha apuntado que la anterior ley de tarifas portuarias recogía exenciones de las tasas porturarias para barcos que desarrollen actividades sin ánimo de lucro, pero ha afeado a los grupos del Botànic que modificaron esta norma en 2016 y desde entonces establece estas exenciones sean por "necesidades de funcionamiento" y "no siempre".

