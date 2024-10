Ana Redondo dice que harán todo lo posible para que el Senado no se convierta "en centro temático de la extrema derecha"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que harán "todo lo posible" para impedir que se celebre en el Senado una Cumbre sobre el aborto y evitar que esta Cámara alta pueda convertirse "en un centro temático de la extrema derecha". Ana Redondo ha visitado este jueves, junto a la diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laesapada, el centro de Atención Ciudadana y de Recuperación Integral de Bilbao, donde se ha referido al acuerdo adoptado por la Mesa del Senado, donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta, que contempla la cesión de una sala del Senado para la celebración de la VI Cumbre Transatlántica, organizada por Network for Values, organización internacional de ultraderecha, bajo el lema 'por la libertad y la cultura de la vida'. La ministra ha afirmado que es "intolerable" que el Senado, -"que es una institución representativa de todo el territorio nacional y que representa en definitiva al pueblo español"-, pueda convertirse "en un centro temático de la extrema derecha". Según ha indicado, les consta que el grupo socialista no votó esa propuesta con el contenido que tiene y, en ese sentido, ha adelantado que van a hacer "todo lo posible para que se impida esa reunión de extrema derecha para, además, limitar derechos de las mujeres que están reconocidos y que son parte ya de los derechos humanos de las mujeres en cualquier lugar del mundo pero fundamentalmente en España". "El problema es que estamos viendo una regresión de derechos de las mujeres y de la libertad de las mujeres y por desgracia está llegando a nuestro país de la mano de la extrema derecha, de la mano de Vox, apoyado muchas veces en el Partido Popular. Esto es intolerable y como digo vamos a hacer todo lo posible lo que está en nuestra mano para impedirlo", ha añadido. Cuestionada por los pasos que se pueden dar para impedir su celebración teniendo en cuenta la mayoría absoluta del PP en el Senado, ha afirmado que el PP "tiene que aclararse" y también tiene que "reconocer que esa deriva hacia la extrema derecha no está en sintonía con la mayoría de sus votantes". A su juicio, en algún momento tendrá que hacer ese planteamiento y ha apuntado que el PP se está "replanteando algunas políticas" y se están acercando a la socialdemocracia", por ejemplo, en materia de conciliación, donde, según ha apuntado, esta misma semana han realizado algunas propuestas. Ana Redondo se ha mostrado convencida de que el votante del PP está "muy despistado" porque, "frente a propuestas socialdemócratas, encontramos otras actitudes rayanas en la extrema derecha". "Creo que el Partido Popular y el señor Feijóo tienen que aclararse y creo que en este caso tienen que aclararse a favor de los derechos de las mujeres", ha manifestado. "LEY MORDAZA" Por otra parte, en relación al acuerdo alcanzado por el Gobierno con EH Bildu para reformar la denominada "Ley Mordaza", Ana Redondo ha destacado que el Gobierno de España "siempre cumple sus acuerdos". Asimismo, ha afirmado que, en este momento, en el que el Parlamento está "tan atomizado, lo importante es el diálogo, llegar a acuerdos y sacar adelante aquellas propuestas que son relevantes y que significan una mejora en los derechos de los ciudadanos". "Así que estoy convencida de que ese acuerdo será beneficioso", ha apuntado.

Compartir nota: Guardar