Mazón ve "con buenos ojos" la propuesta de Vox de hacer pruebas a todos los menores migrantes para determinar su edad

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que ve "con buenos ojos" la proposición de ley (PNL) registrada en Les Corts por Vox, su exsocio de gobierno en el Consell, de realizar pruebas a todos los menores migrantes de la Comunitat Valenciana para determinar su edad. "Le tiendo la mano para que podamos seguir trabajando. Esta proposición puede ser un punto de encuentro en nombre de la legalidad de los acuerdos internacionales", ha trasladado al síndic de Vox, José Mª Llanos, en la sesión de control en Les Corts. Además, ha afirmado que se "congratula" de compartir con Vox el objetivo de "perseguir a las mafias". La inmigración ha vuelto a centrar la intervención de Vox en el pleno de Les Corts, tras su salida de los gobiernos autonómicos que compartía con el PP por la decisión de aceptar la acogida de menores migrantes. En concreto, la PNL de Vox pide un protocolo general que incluya "pruebas parciales y médicas exhaustivas" a "todos los inmigrantes ilegales no acompañados" que estén bajo tutela de la Generalitat. Durante su intervención, Mazón ha recordado a Vox que la lucha contra la "inmigración ilegal" es competencia del Gobierno, mientras la Generalitat debe cumplir con su función asistencial que establece la ley. "Vamos a seguir cumpliéndola, como no puede ser de otra manera (...) No podemos incumplir la ley. Yo, desde luego, no lo voy a hacer", ha subrayado. Ahora bien, ha vuelto a acusar al Gobierno de trasladar "toda la presión" a las comunidades autónomas sobre la "inmigración ilegal", una "preocupación" que ha asegurado que comparte "con la mayoría de ciudadanos europeos". "Cuando nos vienen pateras es porque el Gobierno es un irresponsable y no trabaja en origen", ha sostenido, y ha exigido una nueva ley estatal en la materia. "INMIGRACIÓN CONDICIONADA AL TRABAJO DISPONIBLE" Al respecto, Mazón ha defendido que "la inmigración debe estar condicionada al trabajo disponible, a la demanda mano de obra de nuestro tejido productivo, especialmente en el sector agrícola". También se ha mostrado "dispuesto a exigir al Gobierno que ejecute acuerdos con Marruecos, porque está demasiado acostumbrado a no ejecutarlos y a dejar que (este país) haga de su capa un sayo". Y ha manifestado: "Nadie emigra por gusto ni se juega la vida en una patera por capricho. Por eso debemos dejar de hablar del derecho a emigrar para hablar del derecho a no ser obligado a emigrar por la miseria, la tiranía, la intolerancia, la guerra o el negocio de las mafias". "En ese camino estoy seguro de que nos vamos a encontrar", ha dicho a Vox. Por su parte, el síndic de este grupo ha agradecido la "voluntad" de Mazón y le ha instado a ser "valiente" ante la situación de los centros de acogida de menores, ya que considera que "el PP quizá no está haciendo lo suficiente" y "dentro de su competencia puede hacer mucho, exigiendo a Pedro Sánchez -presidente del Gobierno- en lugar de blanquearle o hacerle el juego en el Congreso".

