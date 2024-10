Laso (Baskonia): "Estoy tranquilo porque veo bien al equipo"

Vitoria, 2 oct (EFE).- El entrenador del Baskonia, Pablo Laso, expresó este miércoles, a pesar de la derrota en el primer partido de la temporada en Tenerife, que está “tranquilo” porque ve bien al equipo y dijo que no está “especialmente nervioso” ante su debut oficial mañana jueves como entrenador en el Buesa Arena.

El vitoriano reconoció en la rueda de prensa previa al primer partido de Euroliga ante el Partizán que “es un partido especial” porque el equipo no juega en casa desde hace mucho y hay expectación.

“Es muy pronto para decir donde podemos o debemos estar, sería muy descabellado porque las temporadas tienen situaciones que igual no puedes controlar”, opinó el preparador baskonista que se mostró ambicioso y dijo que no le gustaría no poder alcanzar las diez primeras posiciones de la clasificación europea.

A pesar de las cábalas, tiene claro que ahora quiere que el equipo dé su mejor versión en este inicio.

Sobre el Partizan, remarcó que es un “equipo muy nuevo” y van a ir “a más durante la temporada porque tiene grandes jugadores”.

Pablo Laso destacó a Sterling Brown, Isaac Bonga, Tariq Jones o Brandon Davies, como ejemplo de la fortaleza de la plantilla de Zeljko Obradovic.

“Siempre hay margen para cualquier sorpresa pero también hay aspectos en los que Zeljko (Obradovic) lleva incidiendo muchos años como entrenador”, analizó el entrenador del Baskonia, que avisó de que “siempre puede aparecer la inspiración individual de un jugador que cambie lo que cualquier entrenador pueda diseñar”.

Preguntado por los tres bases con los que podrá contar en este encuentro -uno de ellos, Baldwin, no jugó en la ACB por exceso de americanos-, manifestó que le ofrecen “versatilidad” porque son muy diferentes. “Esa es la fuerza en una posición”, reafirmó. EFE

