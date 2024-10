Feijóo ve en el tercer grado a dos etarras la "letra oculta del pacto encapuchado" PSOE-Bildu para que Sánchez "siga"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que la concesión del tercer grado a los presos de ETA Harriet Iragui y Luis Mariñelarena es la "letra oculta del pacto encapuchado entre PSOE y Bildu" que, según añade, irán "conociendo". Tras respaldar las palabras del catedrático Mikel Buesa, cuyo hermano fue asesinado por ETA, ha destacado que este paso confirma que para que Pedro Sánchez "siga" en Moncloa, los etarras "salen" de prisión. "Para que Pedro Sánchez siga, ellos salen", ha afirmado Feijóo. Iragui Gurruchaga fue condenado por los asesinatos del que fuera fiscal jefe de Andalucía Luis Portero, José María Martín Carpena, en Málaga, y Antonio Muñoz Cariñanos, en Sevilla. Por su parte, Mariñelarena cumple condena por participar en el atentado con coche bomba que asesinó al que fuera vicelehendakari del Gobierno Vasco, el socialista Fernando Buesa, y a su escolta Jorge Díez Elorza El jefe de la oposición ha señalado --en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X'-- que esas salidas de prisión son "la letra oculta del pacto encapuchado entre PSOE y Bildu, que poco a poco" irán conociendo. Feijóo ha expresado su respaldo a las palabras de Buesa. "Estoy de acuerdo", ha afirmado, después de que el catedrático haya criticado que "el asesino de ETA (Luis Mariñelarena) que mató" a su hermano Fernando, que era un "dirigente socialista", "lo ha puesto hoy en libertad el consejero vasco de prisiones (del PSOE)". "Se ha ahorrado ocho años de cárcel gracias al PSOE. No se lo perdonaré nunca", ha asegurado Buesa en un mensaje en la misma red social, que ha recogido Europa Press. GAMARRA: "EL PSOE SIGUE PAGANDO SUS DEUDAS" También la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que ese tercer grado a este etarra evidencia que "el PSOE sigue pagando sus deudas". "Ahora saca de prisión a dos etarras no arrepentidos y ni siquiera explican cuál es la razón. No la explican porque la única razón es mantener el apoyo de sus socios en el Congreso: el famoso pacto encapuchado", ha subrayado. De la misma manera, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha señalado que ésta es "una de las consecuencias más terribles por las cesiones de Sánchez para mantenerse en el poder". "¡Qué vergüenza y qué indignidad! Basta Ya", ha exclamado. Dicho esto, García ha dicho compartir "el dolor y la indignación de aquellos que perdieron a sus familiares a manos de asesinos de ETA y que ahora ven cómo salen a la calle de esta forma". COVITE PIDE RECURRIR LOS TERCEROS GRADOS Covite ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurra los terceros grados autorizados por el Gobierno Vasco a estos dos presos de ETA al considerar que "no están arrepentidos" y siguen "vinculados a la izquierda abertzale". Por su parte, el presidente de la asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, hijo del que fuera fiscal jefe de Andalucía Luis Portero, asesinado por ETA en 2000, se ha declarado este miércoles "decepcionado con el Estado de Derecho" por la concesión del tercer grado a Iragui Gurruchaga. El ministro de Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado que la concesión del tercer grado al terrorista Iragui Gurruchaga y Muñoz Cariñanos viene "avalada por la autoridad judicial". Dicho esto, ha asegurado que no conoce el contenido de la citada resolución pero ha remarcado que este tipo de escritos se dictan en "parámetros de cumplimiento estricto de la Ley".

