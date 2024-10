España expulsa a Marruecos a uno de los condenados por los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils

El Ministerio del Interior ha expulsado a Marruecos a Said Ben Iazza, uno de los condenados por los atentados del 17 de agosto de 2017 en Las Ramblas de Barcelona y Cambrils. La decisión se ha adoptado porque ya ha cumplido su condena de 18 meses de cárcel como cooperador en el delito de organización criminal y porque le ha sido revocado el permiso de residencia. Según adelanta 'El País' y ha confirmado en fuentes policiales Europa Press, la expulsión se produjo en el mes de abril, cuando Ben Iazza quedó en libertad al cumplir la condena que, si bien la Audiencia Nacional (AN) fijó en 8 años de cárcel, el Supremo redujo considerablemente al dejarla en 1 año y 6 meses al estimar parcialmente su recurso. En concreto, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal entendió en su sentencia de noviembre de 2023 que existían dudas razonables de que el recurrente, Ben Iazza, conociera o se representara con suficiente detalle que, con sus actos objetivamente cooperativos, colaboraba con una organización criminal con finalidad terrorista. Con todo, se le condenó como autor de un delito de cooperación por imprudencia grave pues con su comportamiento, cediendo el uso de un vehículo y su documento de identidad que los terroristas utilizaron para comprar precursores de explosivos, incumplió gravemente deberes objetivos de cuidado. MÁS DE 18 MESES EN PRISIÓN Fuentes jurídicas, consultadas por esta agencia de noticias, explican, además, que cuando la Policía se dirigió a la Audiencia Nacional para informar de que iniciaban su expulsión por vía administrativa, no hubo oposición por parte del tribunal, habida cuenta que había cumplido de sobra la condena impuesta de acuerdo al Supremo. Recuerdan que, en realidad, Ben Iazza estuvo en prisión 4 años dado que fue detenido al poco de producirse los atentados y quedó en libertad condicional tras la primera sentencia. El juicio por los atentados del 17-A se celebró en la AN en 2021, y se condenó además a Driss Oukabir y Mohamed Houli Chemlal a 36 y 43 años de cárcel, respectivamente, por pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito o fabricación de sustancia o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista; y estragos en tentativa de carácter terrorista en concurso con 29 delitos de lesiones por imprudencia grave. Cabe recordar que la AN sí que rechazó en una ocasión autorizar la expulsión administrativa de Said Ben Iazza, fue en mayo de 2023, cuando la Sala de lo Penal se opuso a la petición de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras dado que la condena aún no era firme puesto que faltaba la revisión del Supremo. Oukabir, sin embargo, sí recibió permiso para seguir cumpliendo su condena en Marruecos en virtud de un acuerdo bilateral entre ambos países. El condenado solicitó cumplir su condena en su país natal, una autorización que recibió en 2023.

