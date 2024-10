Errejón tilda a Abascal de "discípulo" y "empleado" de Orban ante la financiación "húngara" de Vox

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha tildado al líder de Vox, Santiago Abascal, de ser "discípulo" y "empleado" del primer ministro magiar, Viktor Orbán, tras conocerse la "financiación húngara" de esta formación. Así lo ha trasladado en rueda de prensa en la Cámara Baja, preguntado sobre cómo valoraba que Vox haya admitido recibir un préstamo de 6,5 millones del banco húngaro MBH para financiar la campaña de las convocatorias electorales de 2023, al tiempo que ha negado que el partido haya incumplido la Ley de Financiación de Partidos alegando que el montante es un préstamo, no una aportación. Errejón ha ironizado que el arco de la extrema derecha hay unas "guerras púnicas" que no tienen que ver con "disputa ideológica" sino con la "disputa del botín", en alusión velada también al eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) Luis 'Alvise' Pérez tras haber admitido que aceptó cobrar 100.000 euros en efectivo y sin factura al empresario Álvaro Romillo. "Los fascistas en España curiosamente tienen varias patrias, Hungría y las 'criptos', pero ninguna de ellas es España. Nosotros creemos que quienes son empleados de intereses extranjeros no pueden representar al pueblo español", ha zanjado.

