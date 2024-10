El PSOE proclama que el PP "no da ni una" con sus propuestas "fake" sobre conciliación y vivienda: "No sirve para nada"

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha proclamado este martes que el PP "no da ni una" con sus iniciativas en materia de conciliación y vivienda, que ha tachado de "fake". "Tienen la nada por bandera, es un PP que no sirve para nada a los españoles", ha lamentado. Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la Cámara en la que también ha descalificado las propuestas sobre financiación autonómica y reducción de jornada que el partido mayoritario ha hecho públicas en las últimas semanas. López ha señalado que los 'populares' no puede hablar de economía porque los datos van bien y que aunque por fin se han lanzado a hacer propuestas más sociales el problema es que "no dan ni una" con las medidas que plantean. Aunque ha dicho que leerán la proposición de ley sobre conciliación que el partido de Alberto Núñez Feijóo ha registrado este martes, ya ha avanzado que no apoyarán "retrocesos", "beneficios para los empresarios" ni que haya que pactar con ellos los permisos de maternidad o paternidad, después de "todo lo que ha costado" hacerlos obligatorios. A LOS TRABAJADORES LES SALE A DEBER Tras echar en cara a los 'populares' que hayan votado en contra o incluso llevado al Constitucional medidas de conciliación puestas en marcha en los últimos años, también ha criticado su propuesta para la reducción de la jornada laboral y que Feijóo haya "rectificado" después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le pusiera "pegas". "Hablan de jornada de cuatro días, sí, pero trabajando nueve horas. Con esto a los trabajadores casi les sale a deber", ha comentado. Respecto a las propuestas sobre vivienda esbozadas por el PP, el portavoz socialista ha indicado que los 'populares' siguen fieles a sus tesis de siempre, basadas, a su juicio, en que la vivienda es "un negocio y no un derecho". Por eso, sostiene, vuelven a apostar por la liberalización de suelo "para ponerlo al servicio de las constructoras hasta que estalle la burbuja inmobiliaria" y por "vender lo público a fondos buitre".

