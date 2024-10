El PP se remite a la postura de la UE sobre Líbano y el PSOE le recrimina su silencio: "Hay que ser activista"

El PP ha apelado este martes a mantener las posturas comunes de la Unión Europea y de la OTAN ante la escalada bélica por parte de Israel en el Líbano, sin embargo, desde el PSOE creen que ante esta situación no vale "callar" sino que hay que ser "activistas". Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha afirmado que desde su formación "condenan" la escalada del conflicto, piden un "alto al fuego inmediato" y "apelan" al papel de la Unión Europea y la OTAN. Así lo ha expresado al ser preguntado por si compartía las afirmaciones del expresidente del PP José María Aznar en las que aseguraba que "si Israel no gana, la próxima batalla será en las costas y en la zona del sur de Europa". Sin embargo, el portavoz 'popular' no ha entrado a valorar las palabras de Aznar. Tellado ha insistido en que "todos tenemos una responsabilidad, por pequeña que sea" en la desescalada del conflicto y por eso desde el PP "van a hacer es mantener las posturas comunes de la Unión Europea y de la OTAN". Asimismo, ha avanzado que desde su formación han registrado una petición de comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para abordar este asunto en profundidad. GAMARRA SE QUEJA DE QUE NO SE INFORME AL PP Previamente, en un desayuno organizado por el Fórum Europa y al ser preguntada si ve justificada la actuación de Israel en Líbano, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ha limitado a defender la necesidad de recuperar una política de Estado en política exterior. "Creo que ésa debiera de ser la manera de abordar cualquier conflicto", ha dicho, para criticar que Pedro Sánchez lo haya "abandonado absolutamente". Así, Gamarra ha asegurado que "no existe comunicación alguna por parte del presidente del Gobierno con el líder de la oposición". "Para ningún asunto, pero tampoco para la política exterior. Y nosotros defendemos una política exterior en la cual desde el Gobierno y la oposición se garantice una posición de Estado y ahí tengamos una posición como país", ha enfatizado. Fuentes de la cúpula del PP han hecho hincapié en esa ausencia de contactos entre el Gobierno y el primer partido de la oposición tras lo que está sucediendo en Oriente Próximo. "Ninguna llamada del Gobierno para contarnos nada de lo que está sucediendo. A ver si ahora la culpa va a ser del PP por no llamar", han exclamado las mismas fuentes. EL PSOE: NO VALE CON "CALLAR" Posteriormente ha sido el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, quien ha aprovechado la rueda de prensa para responder a las declaraciones del portavoz 'popular' y ha defendido que la "obligación" ante estos conflictos no es "callar", sino trabajar por la paz desde el "multilateralismo" y la "defensa activa de la legalidad internacional". "Este Gobierno ha pedido a Israel que detenga la invasión del Líbano y que haya un alto fuego en los territorios de Gaza, no se trata, como decía Tellado de Europa, no, nosotros también tenemos que ser activistas en la defensa de los derechos humanos y en la petición para que Israel cese toda actividad y se busque una solución de dos estados", ha reclamado.

