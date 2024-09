Una nueva e intensa 'Marina' con ecos de Verdi abre la temporada del Teatro de la Zarzuela

Madrid, 30 sep (EFE).- La ópera 'Marina' abrirá el 9 de octubre la temporada del Teatro de la Zarzuela con un elenco que incluye figuras como Sabina Puértolas, y en una nueva producción a la que se ha quitado "la cosa ñoña" para devolverle una intensidad cercana a Verdi y Wagner, en palabras del director musical, José Miguel Pérez-Sierra.

Con dirección de escena de Bárbara Lluch, la directora del teatro, Isabel María Benavente, ha asegurado este lunes en la rueda de prensa de presentación que los intérpretes y el nivel artístico garantizan que cada una de las diez funciones previstas hasta el 20 de octubre sean "un acontecimiento".

La aproximación musical a esta 'Marina', que se interpretará por primera vez de manera íntegra en época moderna, incluirá romanzas y una especie de bulería que aparece en el libreto original. "La música que normalmente se corta en esta ópera es muy buena", ha alegado Pérez-Sierra.

Su visión de la partitura que Emilio Arrieta estrenó en 1871 en el Teatro Real es la adaptación de la tradición de la ópera italiana, y en menor medida de la alemana, del siglo XIX, al género "genuino y original" que se hacía en España ('Marina' se estrenó dieciséis años antes como zarzuela).

"Arrieta escribe muy bien para voces, pero no tiene la cosa ñoña y meliflua que en muchas ocasiones se le ha achacado. Cuando quitamos lapas del casco a la nave, encontramos que no es un viejuno anticuado, está dentro de su tiempo", ha remarcado el director musical del Teatro de la Zarzuela, que descubrió esta nueva aproximación al afrontar otra obra del compositor, 'San Franco de Sena'.

A su juicio, 'Marina' cuenta con "una partitura magnífica, apabullante que si alguna vez ha aburrido es por querer encuadrar a Arrieta en una música 50 años antes de su tiempo", ha alegado.

Por su parte, la directora de escena ha explicado que para ella esta ópera no es un drama, es luz y belleza y tiene destellos de Sorolla. "Es lo que pasa en 24 horas de la vida de una adolescente. Me la he preparado oyendo a Taylor Swift y viendo la serie 'Gossip girl'", ha asegurado.

Los personajes se mueven entre el miedo al rechazo, el abandono, la inseguridad y los celos en esta cuarta producción de Lluch en el Teatro de la Zarzuela, que se sitúa en el escenario original de Lloret de Mar ideado por Arrieta.

Una 'Marina', según la soprano Sabina Puértolas, a la que se ha concedido "brisa, jovialidad, y locura controlada adolescente". "Los cantantes hemos mirado la partitura desde otro punto de vista", ha remarcado, lo que les ha permitido ilusionarse de nuevo. "Estos títulos están muy hechos, pero se pueden vestir de una manera diferente", ha subrayado.

Además, conforman el reparto importantes intérpretes líricos como Marina Monzó, Ismael Jordi, Celso Albelo, Juan Jesús Rodríguez, Pietro Spagnoli o Rubén Amoretti, presentes en la rueda de prensa. La escenografía es de Daniel Bianco, el vestuario de Clara Peluffo Valentini y la iluminación de Albert Faura. EFE