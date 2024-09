PSE advierte a PNV de que, si quiere "irse a otras aventuras" en el nuevo estatus, "incumplirá" el acuerdo de gobierno

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha instado al PNV a ser "claro" en sus intenciones sobre el nuevo estatus y, tras precisar que el pacto para la investidura de Pedro Sánchez contempla un compromiso "a dialogar, no a acordar", ha advertido de que, si los jeltzales "quieren irse a otras aventuras, estarán incumpliendo" el acuerdo de Gobierno en Euskadi. Asimismo, ha apostado por que las competencias que se transfieran a Euskadi "estén bien pactadas", aunque se "tarde un poquito más", para evitar "ningún disgusto" y por ser también "muy cautelosos a la hora de adquirir compromisos" que puedan provocar "sustos" en materia económica. En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irriatia, recogida por Europa Press, el líder del PSE ha considerado que el PNV está "sacando a la palestra" algunas cuestiones "probablemente para tapar su proceso interno y el ruido que puedan tener dentro que otra cosa". "Igual los que necesitan tila son ellos", ha respondido a las apelaciones del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, durante el Alderdi Eguna de este domingo. Por su parte, ha asegurado que está "tranquilo" porque tiene "en casa las cosas muy ordenadas" y, además, "la situación viene muy de cara" para los socialistas, que tienen como prioridades "muy claras" los asuntos que "preocupan a la gente y no otras cuestiones que solo preocupan a los nacionalistas". En este marco, ha aludido a la reforma del autogobierno, asegurando que el PSE está "dispuesto a debatir y a hablar de lo que haga falta" pero, por su parte, va a "hablar de una reforma estatutaria". Asimismo, ha cuestionado a los nacionalistas "qué quieren decir" cuando aluden a términos como nuevo estatus, nuevo concierto político o bilateralidad. "Lo primero que tienen que hacer es ser claros con nosotros y con la ciudadanía. Hablar claramente y decir qué quieren decir cuando utilizan ese tipo de expresiones", ha señalado. En este sentido, ha censurado que el PNV "saca muy a menudo a paseo el acuerdo que firmó con el PSOE para la investidura del presidente Pedro Sánchez" y ha precisado que "ese acuerdo se compromete a hablar, se compromete a dialogar, no se compromete a acordar". En cualquier caso, ha recordado que el acuerdo de Gobierno en Euskadi se firmó "en términos muy claros y muy transparentes" y recogía que "cualquier cosa que acordemos entre los partidos en relación al Estatuto de Autonomía estará dentro de la más estricta legalidad". Por tanto, ha subrayado, "si ellos quieren irse a otras aventuras, estarán incumpliendo ese acuerdo". "Desde luego el PSE no está dispuesto a meter a Euskadi en ningún lío, en ninguna aventura", ha remarcado. Andueza ha señalado que se puede "hablar todo lo que quieran" del reconocimiento de Euskadi como nación. "Pero si es que el hecho de que Euskadi sea una nación o tengamos un concepto de nacionalidad está recogido en el artículo 2 de la Constitución y en el artículo 1 del Estatuto de Gernika. Podemos darle otra redacción, podemos darle las vueltas que quieran dentro de ese marco legal, podremos acordar", ha señalado. Por contra, ha añadido, "si ya lo que quieren es otra cosa, lo que tienen que ser claros y decirlo, ponerlo encima de la mesa y debatir", si bien, "si quieren excederse de lo que dice el marco legal vigente, el PSE no va a estar en ningún acuerdo". SEGURIDAD SOCIAL Asimismo, ha aludido a la demanda de traspaso de las competencias pendientes y, tras recordar que en Euskadi se gestiona "97 de cada 100 euros" recaudados y se cuenta con "un nivel de autogobierno que no tiene ninguna otra región europea", ha asegurado que hay "plena voluntad política por cumplir" en lo que "está pendiente por transferir". En todo caso, ha advertido de que "hay transferencias que quizá no puedan materializarse por una cuestión de estricta legalidad" y ha apelado a ser "racionales" y tener en cuenta que "en muchos casos conviene que las transferencias que vengan estén bien pactadas, estén bien gestionadas en lo que se refiere a su transferencia" para luego no tener "ningún tipo de disgusto". Así, se ha mostrado "partidario de hacer las cosas bien" aunque se "tarde un poquito más, que no hacer las cosas rápido" y que luego surjan "imprevistos". En este sentido, ha advertido de que la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social tiene "muchas dificultades técnicas, administrativas e incluso jurídicas" y, además, puede conllevar también "un riesgo económico". Por tanto, ha señalado que "hay que definirlo bien" y, teniendo en cuenta la demografía de Euskadi, "ser muy cautelosos a la hora de adquirir determinados compromisos y medir muy bien para que después no tengamos ningún susto y ningún imprevisto económico". De este modo, ha planteado que esta transferencia "puede afectar muy directamente después a la hora de echar las cuentas con el Estado" con el sistema de Concierto y Cupo, que es un sistema "arriesgado", por lo que hay que tener "cuidado con lo que pactamos, no sea que nos pillemos los dedos". Andueza ha explicado que "la cuenta es absolutamente deficitaria" en materia de pensiones en Euskadi y, "si de saque tienes que asumir un déficit de 4.000 millones, estamos hablando de hipotecar las arcas públicas y de tener un sistema que muy probable sería absolutamente insostenible no ya a medio largo plazo, sino incluso a corto plazo". "Vamos a pactar las cosas bien, con tranquilidad y que a nadie le entren las prisas y anteponga sus obsesiones soberanistas para acordar cuestiones que para lo que deben de servir es para solucionar los problemas reales de la ciudadanía", ha insistido. Por otro lado, ha vuelto a cuestionar "qué exigen" cuando se pide "una relación bilateral" desde el PNV. "¿Acaso no existe esa bilateralidad? ¿Acaso no existe esa relación entre gobiernos? ¿Acaso no existe una interlocución entre los consejeros y los ministros o en diversas ocasiones entre el presidente del gobierno y el lehendakari?", ha preguntado. De este modo, ha planteado que, si "están diciendo que lo que quieren hacer de Euskadi es un territorio independiente que esté fuera de España y fuera de Europa, que sean claros" y, según ha opinado, "los primeros que se lo agradecerán serán los suyos propios, que de momento parece que no saben muy bien que quiere su propio partido". QUE NO SE CONTAGIEN Por otro lado, ha asegurado que no le "sorprendió" la presencia de la dirigente de Junts Miriam Nogueras en el Alderdi Eguna de este domingo porque el PNV "siempre ha mantenido una relación muy estrecha con la derecha nacionalista catalana y así sigue siendo". En todo caso, ha esperado que "no se contagien muchos de esos aires catalanes". "Todos tenemos que ser muy conscientes de lo que está en juego y de los riesgos que podemos correr de hacer poner en riesgo el Gobierno de España. Yo creo que la situación es muy clara, creo que no conviene y, por mucho que algunos quieran tensionar, creo que esa estrategia no va a contribuir más que a engordar a la derecha y a la extrema derecha", ha advertido. Finalmente, ha criticado que el PP está "absolutamente tirado al monte, contagiado de esa extrema derecha que les arrastra", de manera que "cada vez se distingue menos" al escuchar voces como las de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o "incluso" al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. A su entender, la derecha está "en una deriva que muy peligrosa, lejos de una racionalidad, de una contención y de lo que ha podido ser históricamente el papel de la derecha, al margen de las discrepancias políticas" que se puedan tener con ellos, y esa situación "contribuye no a que la derecha avance sino a que la extrema derecha avance".

Compartir nota: Guardar