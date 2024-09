IU pide rectificar un cartel por el Día de la Mujer Rural en La Puebla de Almoradiel al presentarla como "sumisa"

IU Castilla-La Mancha ha apremiado al Centro de la Mujer de la Puebla de Almoradiel a que retire un cartel relacionado con el Día de la Mujer Rural por "utilizar términos que aluden al papel de sumisión" y requiere al Instituto de la Mujer que revise los materiales que se emiten con su logotipo. "Desde IU apremiamos al Centro de la Mujer de la Puebla de Almoradiel para que antes del 10 de octubre retire o corrija el cartel dirigido a la mujer vendimiadora como homenaje en el Día Internacional de las Mujeres Rurales. El cartel difundido en las redes sociales del este centro se dirige a la mujer vendimiadora como abnegada ama de casa que sin dejar de serlo marcha a las viñas procurando ayuda extra a la economía familiar", algo que para Izquierda Unida de Castilla-La Mancha presenta a las mujeres rurales a un papel "subalterno y sumiso" dentro de la organización y la economía familiar que no se corresponde con la realidad. Animan al centro a que actualice su discurso y su mensaje para un día tan señalado que requiere de la visibilización de las mujeres en un papel activo en el desarrollo rural y agrícola, la erradicación de la pobreza y la mejora en la seguridad alimentaria, ha declarado Isabel Álvarez, portavoz de la formación a nivel regional, tal y como ha informado en nota de prensa. "La abnegación no es un atributo indispensable, no es un elogio, ni es una definición deseable para ninguna mujer, tampoco para las mujeres del rural. Pertenece a un imaginario de tiempos pasados identificado con el sacrificio, con agachar la cabeza, tragar y aceptar sin rechistar", continúa Álvarez. Desde IU instan al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha a que revise los materiales que se producen en este y otros días señalados para la difusión y que se editan en Castilla-La Mancha asociados a su logotipo y su financiación, antes de que estos lleguen a la ciudadanía y emitan "mensajes contradictorios" con la línea del propio instituto. "Si el lenguaje condiciona el pensamiento no es aceptable definir a las mujeres por su capacidad de renuncia a sí mismas y a su voluntad que más casan con mensajes de sometimiento que con la imagen de empoderamiento y afirmación que desde las instituciones públicas se debe emitir", ha manifestado la líder de la formación.

