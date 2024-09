elDiario.es, SSMas y Webedia adoptan EUID y apoyarán OpenPath

(Información remitida por la entidad que la firma:)

" Los editores se unen a una lista creciente de compañías de medios de comunicación que colaboran con The Trade Desk para mejorar la relevancia de la publicidad de forma respetuosa con la privacidad

Prensa Ibérica, ¡Hola!, elDiario.es, SSMas (SS+) y Webedia España han anunciado la integración de la solución de identidad de código abierto European Unified ID (EUID), desarrollada por The Trade Desk. Esta estratégica colaboración también incluye el plan de apoyar OpenPath, una solución que ofrece a los anunciantes un acceso directo al inventario de los publishers, ofreciendo de esta manera una cadena de suministro más objetiva, eficiente y transparente.

EUID es una herramienta efectiva para la publicidad dirigida y la medición que utiliza datos seudonimizados para proporcionar a los consumidores mayor notificación y opción sobre sus propios datos. La integración ayudará a Prensa Ibérica, ¡Hola!, elDiario.es, SS+ y Webedia España ofrecer publicidad relevante a cambio de contenido de calidad a sus usuarios autenticados.

A medida que a los editores online les surgen dudas sobre la publicidad dirigida y la optimización de la cadena de suministro, OpenPath les ofrece una conexión directa y simplificada a quienes trabajan en el internet abierto premium. Al respaldar una cadena de suministro objetiva y transparente, OpenPath ayuda a simplificar el proceso, agregando mayor transparencia y reduciendo el número de intermediarios necesarios. Esta conexión directa puede contribuir a subastas más eficientes, ayudando mayor valor para Prensa Ibérica, ¡Hola!, elDiario.es, SS+ y Webedia España como para sus anunciantes.

"A medida que el addressability sigue evolucionando en el internet abierto premium, los principales editores y anunciantes reconocen cada vez más la importancia de la autenticación para preservar el intercambio de valor de Internet y el papel fundamental que desempeña el periodismo de confianza. Editores como Prensa Ibérica, ¡Hola!, elDiario.es, SS+ y Webedia España están a la vanguardia de este movimiento," señala Natalia Papiol, Directora General de España y Portugal, The Trade Desk. "EUID y OpenPath son piezas cruciales del puzzle programático, añadiendo mayor transparencia y ayudando a la publicidad a maximizar el valor de cada impresión, para que puedan servir mejor a sus audiencias más valiosas."

Notas al editor:



"En elDiario.es estamos muy satisfechos de poder participar activamente en la construcción de alternativas dentro del internet premium para anunciantes y agencias. Creemos que EUID y OpenPath es el camino para poder seguir ofreciendo opciones de impactos reales a usuarios concretos siempre en un contexto diferencial de calidad y seguridad para las marcas."

Germán Álvarez, Director Comercial, elDiario.es

"En Prensa Ibérica, estamos comprometidos con la innovación y la búsqueda constante de soluciones que beneficien tanto a nuestros lectores como a nuestros socios comerciales. La integración de EUID y OpenPath representa un paso significativo en esta dirección, al permitirnos ofrecer una experiencia publicitaria más relevante y personalizada, mientras preservamos la confianza y la transparencia que nuestros usuarios esperan. Este avance no solo mejora la eficiencia y el valor de nuestro producto publicitario para las marcas, sino que también refuerza nuestro compromiso con la protección de los datos de nuestros usuarios y la calidad del periodismo que brindamos."

Matthias Mondini, Digital Monetization Director, Prensa Iberica

“En SSMas (SS+) nos sentimos orgullosos de formar parte integral del proyecto EUID y OpenPath de la mano de The Trade Desk, ya que hace eco de manera significativa con nuestros valores esenciales. La transparencia y la confiabilidad en el manejo de los datos son parte de nuestro ADN, y es nuestro compromiso constante asegurar que cada paso que damos nos lleva en esa dirección. Entendemos la relevancia de cultivar un entorno digital óptimo tanto para los anunciantes que confían en la calidad de nuestros activos digitales. Es por ello que la adopción de EUID y OpenPath no es solo un paso hacia adelante en la innovación tecnológica, sino también un reflejo de nuestra búsqueda incansable por mejorar la experiencia publicitaria de los consumidores, de forma privada y consciente.”

Sebastian Kampmeier, Chief Operating Officer, SSMas

Contacto

Andrea Frankl-Sanz, PR & Communications, The Trade Desk

andrea.frankl-sanz@thetradedesk.com

Sobre The Trade Desk

The Trade Desk™es una empresa tecnológica de apoyo para los compradores de publicidad. A través de su plataforma de autoservicio basada en la nube, los compradores de publicidad pueden crear, gestionar y optimizar campañas de publicidad digital en todos los formatos y dispositivos publicitarios. Las integraciones con los principales socios de datos, inventario y publishers garantizan el máximo reach y capacidad de toma de decisiones, y las API empresariales permiten el desarrollo personalizado sobre la plataforma. Con sede en Ventura (California), The Trade Desk tiene oficinas en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Para obtener más información, visite thetradedesk.com o síganos en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube.

Sobre ¡HOLA!

¡HOLA! es el grupo editorial español multimedia líder en audiencia femenina y contenidos de lifestyle en España. Con 80 años de historia, desde el lanzamiento en 1944 de su emblemática cabecera impresa ¡HOLA!, el grupo editorial ha crecido a través de un posicionamiento único basado en el respeto, el buen gusto, la calidad y la innovación convirtiéndose en un grupo editorial internacional con numerosas revistas impresas y dos grandes sites, www.hola.com y www.hellomagazine.com, con audiencias globales en España, UK, US, México y Latam, además de en otros países a través de licencias internacionales.

Sobre SSMas (SS+)

SS+ es un líder reconocido en soluciones tecnológicas para la monetización de contenidos. Certificado como Google Certified Publishing Partner, SS+ se ha dedicado durante más de 15 años a proporcionar tecnología avanzada y asistencia experta a publishers. Su solución insignia, ssm.codes, permite una ejecución eficiente y detallada del ecosistema publicitario, manteniendo siempre un compromiso con la transparencia y la calidad en el servicio al cliente. Para obtener más información, visite www.ssmas.com o síganos en LinkedIn.

Sobre elDiario.es

elDiario.es es un diario digital generalista independiente. No pertenece a ningún grupo editorial y se ha consolidado como principal referencia informativa para una nueva generación de lectores en busca de un periodismo moderno y con valores sociales.

Sobre Prensa Ibérica

Prensa Ibérica es hoy el primer grupo español de información general en España con amplia presencia en once comunidades autónomas. La pluralidad, la cercanía y la capilaridad son sus señas de identidad. Dedicada inicialmente a la edición de periódicos, Prensa Ibérica se ha convertido con los años en un grupo multimedia gracias a la expansión digital, la producción audiovisual, el desarrollo del data o la organización de eventos de reconocido prestigio en todo el territorio español.

Sobre Webedia

Webedia es el grupo líder del entretenimiento digital en nuestro país. Desde su creación en 2007, el grupo ha ido creando a nivel internacional una red de medios de comunicación, agencias de talentos, eventos, creatividad y servicios de producción audiovisual, siempre con el foco en la pasión y la innovación. Con sede en 12 países (Francia, EE.UU., Brasil, Alemania, Reino Unido, España, Turquía, Líbano, Emiratos Árabes Unidos, México y LATAM), Webedia conecta con más de 250 millones de usuarios únicos mensuales en todo el mundo*. En España, está posicionado como player líder en las temáticas más importantes del mundo del entretenimiento: tecnología, gaming, movies, food y lifestyle con medios como Xataka, 3DJuegos, SensaCine o DAP. Webedia se ha especializado en la innovación audiovisual y la creación de experiencias que conecten con las audiencias a través de la mayor red de talentos de nuestro país. VIZZ, la agencia nº1 especialista en creadores digitales, representa en exclusiva a algunos de los influencers más importantes del panorama nacional (Rubius, IlloJuan, Cristinini o WillyRex) y es responsable del desarrollo de estrategia y creatividad diferencial para que las marcas alcancen nuevas audiencias a través de formatos innovadores y disruptivos."

AGENCIA EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.