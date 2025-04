Sito Alonso: "Tenemos que ser más contundentes y no frustrarnos"

Redacción deportes, 12 abr (EFE).- El entrenador de UCAM Murcia, Sito Alonso, señaló tras la derrota ante el Baskonia este sábado que tienen que ser “más contundentes” y no frustarse cuando el rival castiga sus errores.

El técnico del equipo murciano incidió que sus jugadores se quedaron parados después de los rebotes ofensivos de su rival.

“Si viene hacia mí Moneke a hacer un mate no me lo hace. Hay antideportiva o descalificante”, expresó con la intención de transmitir a sus jugadores que tienen que seguir luchando en los partidos y no bajar la cabeza.

Consideró que el Baskonia jugó “a un nivel altísimo fuera de casa en comparación a otros días y añadió que el primer cuarto fue decisivo cuando iban por delante en el marcador con 20-12. “Hemos permitido varias canastas fáciles que han cambiado la dinámica del partido”, remarcó.

“El Baskonia tiene un nivel impresionante y nos ha dominado sacando ventajas de los rebotes ofensivos y ha sido muy doloroso”, dijo Sito Alonso, que subrayó que recibieron 16 puntos en estas situaciones.

A pesar de todo, el entrenador aseguró que hicieron “mucho mejor” las cosas que en otras derrotas en casa.

“Hay que saber contra quién estamos jugando. Al mismo nivel nos pueden destrozar”, avisó. EFE

