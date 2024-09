A juicio este lunes por formar parte del tribunal de oposiciones a las que se presentó su novia

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada tiene señalado para este lunes, 30 de septiembre, el juicio contra un hombre que presuntamente intervino como miembro de un tribunal de unas oposiciones a maestro a las que se presentó su novia sin informar de este extremo para evitar que le excluyeran del proceso. El proceso selectivo tuvo lugar desde el 24 de junio de 2017 hasta finales de julio de ese año en el IES Alhambra de la capital y el acusado intervino en el tribunal de la especialidad en lengua extranjera e inglés como secretario, según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press. El acusado era en ese momento el preparador técnico de una de opositora con la que a su vez inició una relación sentimental y, sin embargo, prestó supuestamente juramento afirmando que no concurrían en él causa alguna que le incapacitara o le obligara a abstenerse en ese proceso selectivo. La Fiscalía le acusa de ocultar su relación profesional y sentimental con esta opositora con el objetivo de no ser excluido del proceso selectivo y considera que ello es constitutivo de un delito de falsedad en documento oficial cometido por particular por el que pide que sea condenado a cuatro años de prisión. Además de los cuatro años de prisión, el ministerio público pide que sea condenado al pago de una multa de 5.400 euros por estos hechos.

