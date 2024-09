Junqueras defiende "hacer todo lo posible" para sacar al PSC del Govern si no cumple compromisos

El expresidente de ERC y candidato a la reelección, Oriol Junqueras, ha defendido "hacer todo lo posible" para que el PSC no esté en el Govern si no cumple con sus compromisos, y ha negado la posibilidad de que los republicanos puedan entrar al Ejecutivo catalán en una eventual coalición. "Lo que debe hacer el Partido Socialista es cumplir. Si no cumple, deberemos hacer todo lo posible para que no esté en el Govern", ha destacado Junqueras en una entrevista publicada este domingo por el diario 'Ara', recogida por Europa Press. En cuanto al Ayuntamiento de Barcelona, ha emplazado al PSC a que haga una oferta para una posible entrada de ERC en el ejecutivo municipal, y ha añadido que, si la oferta "no vale la pena", se mantendrán en la oposición. Preguntado si se plantea que puedan entrar a la ejecutiva de ERC miembros de otras candidaturas que se disputan la dirección republicana en el congreso del partido el 30 de noviembre, ha dicho que "el futuro pasa por intentar hacer cosas conjuntamente con gente que ha estado en todas las candidaturas". LIDERAZGO DE PUIGDEMONT Respecto al próximo congreso de Junts, Junqueras se ha mostrado "encantado" de que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, continúe al frente de su formación. "Está bien que personas que hayan hecho cosas relevantes tengan la oportunidad de continuarlas haciendo. La cuestión clave no es si continúa o no continúa al frente de Junts, sino ¿para hacer qué?", se ha preguntado. Ha añadido que las personas que lideraron el 'procés' en 2017 pueden continuar en política, una cuestión que, en sus palabras, la deben decidir las militancias de ERC, Junts, la CUP o de cualquier otro partido en cada caso.

Compartir nota: Guardar