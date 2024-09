Luis García: "Hemos estado mal, el primero el entrenador"

Getafe (Madrid), 28 sep (EFE).- Luis García Plaza, entrenador del Alavés, fue autocrítico este sábado en rueda de prensa, después de perder 2-0 ante el Getafe, y dijo que él fue el primero que "estuvo mal" y calificó como "justa" la victoria de su rival.

El técnico del conjunto vitoriano lamentó que sus jugadores no pudieran ponerse a la altura de la intensidad del Getafe y explicó que hubo tres jugadas claves que marcaron el choque antes de que el equipo de Bordalás fuera el claro dominador: el gol de rebote en una falta de Mauro Arambarri, el penalti no pitado al Alavés por mano de Christantus Uche y el penalti que sí pito a su rival por mano de Carlos Vicente.

"Justa la victoria del Getafe. Nos han ganado en el juego de duelos, disputas y segundas jugadas. Hasta el 2-0 sabíamos que los partidos iban a estar en un rebote, una falta, un penalti, un balón parado... Después han podido marcar más. La falta, hay un rebote, luego una mano que se anula y otra que se pita. Nos han ganado en eso. Hemos estado mal. El primero el entrenador, bastante mal. Los jugadores igual. Para ganar partidos hay que estar a buen nivel, si no, no podemos ganar", dijo.

"La explicación es que hemos estado mal y no hay más tutía. Sabíamos el juego que iban a hacer y no les hemos superado en ese juego. El Getafe es un equipo muy fuerte, no es fácil meterle mano. Tenemos que pelear, seguir, seguir, seguir y ser humildes. Podemos caer en cualquier campo. Después de las tres jugadas que marcan el partido, la falta de rebote, el no penalti y el penalti, a partir de fueron mejores y pudieron marcar más goles", agregó.

Además, dejó claro que aunque el Getafe tiene una plantilla corta, posee un once titular con experiencia y muchos partidos en Primera División con nombres como Arambarri, Djené o Milla con los que el equipo de José Bordalás forma una alineación muy competente.

"Es que esto va a ser muy difícil. Hay que pelear cada punto. Hay que ponerse el mono de trabajo. Primero el entrenador ha estado mal y también los jugadores en ese juego de disputas y de apretar".

También explicó por qué cambió a sus dos centrales en el minuto 55, Abqar y Sedlar, de quienes dijo que acabaron con problemas físicos el choque, y cómo afectaron al desarrollo del juego.

"Eso nos limitó a tener aire fresco arriba, que creo que necesitábamos. En un momento nos pudimos enganchar pero también ha estado cerca el 3-0. Cuando un equipo es mejor que tú en el campo con el tipo de juego que sea hay que reconocerlo, aprender y preparar el siguiente. En ese tipo de juego no hemos estado a la altura".

Por último, tuvo buenas palabras para su portero Antonio Sivera, que completó un gran partido con intervenciones de mérito: "Hasta el 2-0 ha sido igualado. Después Sivera nos salva. Es un partido feo de ver para el espectador porque no hay mucha continuidad de juego, muchas faltas, se para, pero en ese juego han sido mejores", comentó.

"Felicitarlos, no hay que darles más vueltas. Pero Sivera ha hecho dos paradones espectaculares. Cuando estás mal, estás mal. Hay que seguir, nos va a costar mucho, hay que pelear cada punto. A casa, a levantar la cabeza y a preparar el siguiente encuentro", culminó. EFE