Escribá: “Tenemos que empezar por no cometer errores groseros”

Granada, 28 sep (EFE).- El entrenador del Granada, Fran Escribá, afirmó que el cambio que quiere implantar en el equipo rojiblanco con su llegada al banquillo, tras la destitución hace una semana de Guille Abascal, tiene que empezar “por no cometer errores groseros” en el partido de este domingo ante el Burgos, un rival que “está haciendo las cosas muy bien”.

Escribá destacó en rueda de prensa que ha tenido en Granada un “recibimiento estupendo” y que se ha encontrado “un ambiente de trabajo muy bueno”.

“Me habían hablado muy bien de todo el mundo, todos me dijeron que es un sitio ideal en todos los sentidos y la primera semana ha ido muy bien, aunque no te da tiempo a disfrutar por la inmediatez de un partido. Me gusta mucho la Ciudad Deportiva y todo lo que veo”, aseguró.

El nuevo técnico granadinista reconoció que los suyos tienen que progresar “en todo y en todos los aspectos” y que lo harán conforme acumulen “sesiones de trabajo”.

“Nos falta mucho por hacer para llegar a la idea de lo que queremos”, indicó el valenciano, para quien es “importante el tema anímico” y por ello han hablado con los jugadores “sobre la presión" que tienen "por la obligación y el reto que hay aquí”.

“La exigencia que tiene el Granada es grande y hay que saber llevarla. Hay jugadores que han estado en clubes más importantes con tanta o más presión. Hemos trabajado lo anímico para que estén tranquilos y se centren en lo importante, que es sacar su mejor rendimiento”, sentenció.

Sobre el Burgos, expuso que “está haciendo muy bien las cosas” con un “bloque mejorado respecto a campañas anteriores” y que "es un equipo que juega bien, tiene muchas variantes y penaliza muchos los errores", y subrayó que "El Plantío es un campo complicado", con lo que "es un partido de los que gustan y que va a ser de todo menos desangelado”, indicó.

“Es fundamental no cometer errores graves, por lo que queremos ser y por cómo es el rival. La pasada jornada, dos errores puntuales del Deportivo y gana el Burgos 0-2 de forma brillante”, recordó Escribá.

De este modo, insistió en que tienen que empezar por evitar fallos “groseros que te condicionan mucho” en un partido que “va a exigir mucha intensidad desde el minuto 1” y que, desde el punto de vista mental “empezó el pasado martes”, cuando comenzó a entrenar con el Granada. EFE

