Una alcaldesa presenta una lista alternativa para los delegados del PSOE de Cantabria al Congreso Federal

La alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, ha registrado este viernes su candidatura a encabezar la lista de 19 delegados del PSOE de Cantabria al Congreso Federal de Sevilla y ha descartado integrarse en una candidatura única porque su "candidatura de equipo" concurre a este proceso orgánico porque cree que "hay otra forma de hacer política" para "poner a Cantabria donde se merece". Además, ha negado que haya habido ningún contacto del candidato oficialista y secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, con ella. "Conmigo no se ha puesto en contacto", ha asegurado Herrán quien, en cualquier caso, ha dicho que "hay que ser coherente" y, al presentar una lista alternativa, "no podemos participar de una lista en la cual llevan un proyecto que es diferente al nuestro". Herrán ha llegado a la sede del PSOE para registrar la candidatura acompañada de secretarios generales de varias agrupaciones y otros representantes orgánicos, candidatos socialistas en las elecciones municipales, concejales y militantes. Entre ellos, los exalcaldes de Camargo y San Vicente de la Barquera, Esther Bolado y Dionisio Luguera; el la exdelegada del Gobierno, Ainoa Quiñones; el portavoz del PSOE de Santander, Daniel Fernández; los secretarios generales de Castro Urdiales y Comillas, Pablo Antuñano y Julián Rozas; las portavoces socialistas en Astillero y Santoña, Judith Pérez y Carmen González; el histórico socialista Jesús Morlote, o varios concejales de Castro Urdiales. Herrán ha destacado que da este paso con "un proyecto ilusionante" y "en equipo", con la "firme convicción de que hay otra forma de hacer política y una forma distinta de hacer política", y que es lo que "queremos trasladar a la militancia y a la ciudadanía" con un proceso de recogida de ideas y propuestas "desde la base". Y, al igual que la base del partido es la militancia, el proyecto que encabeza Herrán quiere "sentar las bases de una transformación necesaria para Cantabria" y, para ello, quiere "recuperar el protagonismo del municipalidmo y las agrupaciones". En este punto, ha considerado que en el PSOE regional "se estaba perdiendo la importancia que hay que darle al municipalismo en cualquier situación" y, para cambiar eso, su candidatura cuenta con el apoyo de "las grandes agrupaciones como Santander, Camargo, Astillero o San Vicente de la Barquera, hasta las más pequeñas como Barcena de Cicero, Cayón y muchas otras más que creen en este proyecto de otra forma de hacer política". "Es un proyecto que, desde la humildad, desde la sencillez y desde el sentimiento, vamos a llevar a cabo como lo que somos, un equipo de militantes, un equipo de personas, con esa firme convicción de que hay que poner a Cantabria en el lugar que se merece, con un proyecto sólido, con un proyecto reconocible, con un proyecto de futuro, porque queremos una Cantabria del siglo XXI", ha resumido la regidora castreña. Por ello, desde ahora, su candidatura trabajará para "trazar las líneas del proyecto de futuro" para Cantabria, por una tierra "para vivir y trabajar" y reconocida "por todo lo que tiene y no solo por sus magníficos sobaos y anchoas", y defenderlo en el Congreso Federal del PSOE que se celebrará en Sevilla los próximos 29 y 30 de noviembre y 1 de noviembre. El eje central de ese proyecto será "recuperar el protagonismo del municipalismo" que, ha reivindicado, está demostrado que "es la política más eficaz para ser receptores de esa cercanía y proximidad, no perder el pie en la calle ni el pulso de la ciudadanía". Al respecto, ha puesto en valor el papel de las juntas vecinales, con más de 500 en Cantabria, que es la entidad "más cercana al ciudadano" y a través de las cuales se puede trabajar más para evitar el despoblamiento. "Insisto en que este es un proyecto ilusionante, un proyecto que trabajamos en común y que es un proyecto no solamente de palabras, no solamente de discurso aprendido, no un discurso continuista, es un proyecto desde el sentimiento socialista y que sale desde el corazón", ha defendido Herrán. Respecto a los contactos del secretario general del PSOE con ella para intentar una candidatura única y de consenso, y que Zuloaga avanzó al conocer la candidatura de Herrán, ha indicado que esa "intención" se ha mostrado "a través de los medios de comunicación" pero "conmigo no se ha puesto en contacto" y, por tanto, "no me doy por invitada". No obstante, ha avanzado que, por "coherencia", si encabeza "una lista alternativa, con toda la gente que me apoya y que cree que hay otra forma de hacer política, no podemos participar de una lista en la cual llevan un proyecto que es diferente al que encabezamos nosotros" y que ha calificado de "continuista".

