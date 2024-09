Sánchez continúa hoy la ronda con los presidentes autonómicos y recibe a Barbón, uno de los críticos del cupo catalán

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, retomará este viernes la ronda de encuentros bilaterales con los presidentes autonómicos en el Palacio de La Moncloa y recibirá a lo largo del día a los 'populares' María José Saénz de Buruaga (Cantabria) y Gonzalo Capellán (La Rioja), así como al socialista Adrián Barbón (Asturias), que ha sido uno de los barones del PSOE que se ha mostrado receloso con el acuerdo con ERC para un concierto económico con Cataluña. Estas reuniones se enmarcan en la ronda que suele hacer el jefe del Ejecutivo tras las elecciones autonómicas, aunque en esta ocasión Sánchez ha aguardado a que se celebraran comicios en todas las comunidades para recibir a todos de manera individual. El anterior viernes desfilaron por La Moncloa el lehendakari vasco, Imanol Pradales, y los presidentes de Galicia y Andalucía, Alfonso Rueda y Juanma Moreno, respectivamente. Y este viernes continúa esta ronda con otros tres presidentes autonómicos. Siguiendo el orden estatutario, Sánchez recibirá a Barbón en el último turno de este viernes, a partir de las 16.00 horas, y será el primer 'barón' socialista que acuda bilateralmente al Palacio de la Moncloa en esta legislatura. LA POSTURA DE BARBÓN Cuando se conoció el acuerdo entre PSC y ERC para una financiación singular en Cataluña, desde el Principado de Asturias gobernado por Barbón evitaron hacer una valoración hasta conocer los detalles de este pacto fiscal. Pero una vez trascendieron más elementos sobre este concierto catalán, Barbón aseguró que cualquier cambio en la financiación autonómica, incluida la relativa a Cataluña, debería debatirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y, en ese marco, Asturias votará "siempre" en contra de la salida de cualquier comunidad del régimen común. De hecho, el presidente socialista aseguró en aquel entonces que no descarta incluso la posibilidad de recurrir a los tribunales si fuera necesario. LA DECLARACIÓN DE SANTIAGO Durante estos meses, Barbón ha seguido apostando por la multilateralidad para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica y se ha ido remitiendo al acuerdo alcanzado con comunidades de otro signo a través de la 'Declaración de Santiago'. En concreto, la Declaración de Santiago fue promovida hace unos años por el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando era presidente de la Xunta y en ella participaron hasta ocho comunidades de distinto color político que reclamaban, entre otras cosas, tener en cuenta criterios como la dispersión. Con todo, el presidente socialista no pudo expresar su postura sobre la financiación singular para Cataluña en el Comité Federal del PSOE de hace unas semanas porque coincidía con el Día de Asturias y no pudo acudir a esta cita interna. En este debate interno, los barones socialistas de Castilla-La Mancha y Aragón, Emiliano García-Page y Javier Lambán, respectivamente, fueron los únicos que rechazaron explícitamente este acuerdo fiscal para Cataluña, que supone recaudar el cien por cien de los impuestos. PRIMERO CANTABRIA La presidenta de Cantabria, la 'popular' María José Saénz de Buruaga, será la que abra la ronda de reuniones bilaterales con Sánchez de este viernes, cuando acudirá a las 10:00 horas al Palacio de La Moncloa. Como ya han hecho otros presidentes del PP, Buruaga ha adelantado que reclamará a Sánchez que "retire o paralice el cupo separatista" y que la financiación autonómica se aborde en el Conferencia de Presidentes que se celebrará en Cantabria, además de compromisos concretos. Buruaga acudirá a esta reunión con actitud "positiva" y trasladará al jefe del Ejecutivo la posición del Gobierno de Cantabria y de la mayoría del Parlamento de "frontal oposición a ese cupo separatista, que es demoledor para los intereses de Cantabria, pero también para el conjunto de las comunidades autónomas y de los ciudadanos de este país". La presidenta insistirá en Moncloa en la necesidad de avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica, "también para Cantabria, que es una comunidad que está infrafinanciada actualmente, como todas las demás", en el seno de una negociación multilateral, porque "son asuntos de país y hay que hablarlos entre todos". LUEGO LA RIOJA A partir de las 12:30 horas será el turno del 'popular' riojano Gonzalo Capellán, que ha adelantado que irá a reunirse con Sánchez "únicamente comprometido con la defensa de los intereses de los riojanos". "Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, el presidente Capellán asiste a esta reunión porque tiene un elevado concepto de la lealtad institucional que debe haber entre dos administraciones públicas con dos mensajes muy claros y muy principales", aseguran desde su Gobierno.

