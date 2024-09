Las Palmas de Gran Canaria retira la Medalla de Oro y el título de Hijo Adoptivo a Franco

El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes retirar la Medalla de Oro y el título de Hijo Adoptivo al dictador Francisco Franco, medida que ha contado con los votos a favor de todos los partidos presentes excepto Vox, que votó en contra. Con ello, el ayuntamiento da cumplimiento al artículo 40 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, según ha informado el Consistorio en nota de prensa. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha recordado durante su intervención la carta escrita el 30 de septiembre de 1936 por el guardia municipal de la capital grancanaria, Alberto Hernández Suárez, quien siete días después de escribir dicha misiva fue fusilado. En la carta decía: "Próximo ya al desenlace, te escribo estas postreras líneas para rogarte que perdones a todos cuanto daño me han causado, como yo les perdono de todo corazón". Seguidamente, Darias ha subrayado que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad que "se reconcilia con quienes han sido represaliados o han sufrido consecuencias de la represión, o con sus familias, especialmente con la verdad, con la justicia y con la reparación", por lo que consideró que hoy la ciudad "se reconcilia con su guardia municipal de Las Palmas de Gran Canaria, con Alberto Hernández Suárez". Añadió que el compromiso del gobierno municipal "es firme" y seguirá "defendiendo la memoria democrática y la dignidad de todas las víctimas franquistas". Asimismo apuntó que con la retirada de Medalla de Oro y el título de Hijo Adoptivo al dictador Franco, "Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad más decente". Darias también quiso tener palabras de agradecimiento a los colectivos de memoria histórica por la labor "ímproba e incansable" que han realizado para el reconocimiento y la reparación de las víctimas y sus familiares. En este sentido, aseguró que desde el ayuntamiento "se va a seguir buscando a quienes aún no han sido encontrados" para "conocer sus identidades, sus historias, contar, narrar, relatar y conservar los testimonios para concienciar, para que se conozca" el pasado y que los pasajes "más oscuros" de la historia "no vuelvan a repetirse jamás". Darias apuntó que les corresponde quitar de la ciudad "aquellos vestigios de aquella época, reafirmando" así el compromiso "ético y político para que la memoria no se quede sin memoria" porque incidió en que "hay que buscar la verdad, obtener justicia y conseguir la reparación". Finalmente se indicó que Franco fue declarado Hijo Adoptivo de la Ciudad en septiembre de 1936 por la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Las Palmas, que por entonces no incluía en el nombre 'de Gran Canaria', y bajo la presidencia de Antonio García López. Este nombramiento se realizó tras su reciente ascenso como jefe de Estado, en plena Guerra Civil, y en contraposición al gobierno legal de la República. Señala que los miembros de la Comisión Gestora "no fueron elegidos democráticamente, sino designados por la autoridad militar". Posteriormente, el 27 de marzo de 1969, el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordó conceder al dictador Franco la Medalla de Oro de la Ciudad cuando se cumplía el 30 aniversario de la supuesta "paz española" bajo su mandato. El acuerdo fue adoptado "por unanimidad por una corporación que no fue elegida democráticamente".

