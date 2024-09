Fisac: "El Hiopos Lleida es un equipo con un ritmo de juego claro y bien definido"

Zaragoza, 27 sep (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha señalado que su rival en el debut en la temporada 2024-25, el Hiopos Lleida, es un equipo "con un ritmo de juego claro y bien definido" que cuenta con un entrenador que ha hecho "un excelente trabajo durante varios años".

"Este año será un equipo que defiende sólidamente y tiene claras ideas ofensivas. Han formado una plantilla con jugadores veteranos y de buen nivel, manteniendo a algunos de la temporada pasada para dar estabilidad", ha añadido en declaraciones a los medios de comunicación.

A este respecto ha analizado que jugadores como Corey Walden, Paulí o Pierre Oriola aportan experiencia, lo que le convierte en un equipo "complicado".

"Sabemos que será un partido difícil, como todos en la Liga, y que no se ganará en el primer cuarto. Si no mantenemos una mentalidad ganadora hasta el final no obtendremos el resultado deseado. Estamos deseando ver cómo competimos y si somos capaces de realizar un buen trabajo", ha apuntado.

Con respecto a la positiva pretemporada de su equipo ha indicado que nunca tiene una idea clara y que es bueno ganar, perder y jugar bien y mal porque son periodos de aprendizaje.

"Estos días se ha hablado mucho sobre cómo estamos a nivel competitivo y, aunque parece que hemos hecho un buen trabajo, quiero verlo en la cancha. Quiero verles competir y cuando me compitan y me demuestren eso, entonces tendré esa tranquilidad. Nuestro objetivo es hacer un baloncesto diferente al de temporadas anteriores", ha declarado.

Fisac ve a su equipo "con hambre" y ha comentado que toda su plantilla esta "con ganas de jugar y de hacer las cosas bien”.

Para el técnico segoviano el Casademont Zaragoza llega al debut "en buenas condiciones físicas en general", aunque ha lamentado la lesión del ala-pívot cubano Yoanki Mencía.

"Aunque se entrena con el grupo no estará listo para jugar. Creemos que tal vez en 10 ó 15 días podrá comenzar a incorporarse a los entrenamientos. Por lo demás, todos están en condiciones normales", ha desvelado.EFE