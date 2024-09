ERC pide al Gobierno que denuncie los bombardeos israelíes sobre Líbano y adopte un embargo de armas contra Israel

ERC quiere que el Gobierno denuncie los bombardeos que está llevando a cabo el Ejército israelí en el sur de Líbano, donde ha dejado cientos de civiles muertos, y que imponga un embargo de armas a Israel para evitar que estas sean utilizadas para "perpetuar la violencia". Para ello, el grupo comandando por Gabriel Rufián ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso Europa Press, para su debate en la Comisión de Exteriores ante la "grave escalada entre Israel y Líbano", "los bombardeos indiscriminados sobre Gaza" y "los claros indicios de genocidio y violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos por parte de Israel". El socio parlamentario del Gobierno considera "crucial" que España, "en consonancia con su tradición de defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional, adopte una postura clara y contundente a favor de la paz, la justicia y la protección de las poblaciones civiles". En este sentido, ERC defiende que "es imperativo tomar medidas concretas para frenar la venta de armas a Israel y garantizar que estas no sean utilizadas para perpetuar la violencia y la violación de derechos humanos en la región". Para ello, quiere que desde el Congreso se inste al Gobierno a "denunciar los bombardeos israelíes sobre zonas pobladas del sur de Líbano, que han provocado la muerte de cientos de civiles y el desplazamiento de miles de personas" y a "condenar esta agresión como una vulneración flagrante del derecho internacional humanitario". Además, a juicio del partido catalán, el Gobierno debería "manifestar la oposición al ataque y a la amenaza de invasión de zonas meridionales de Líbano por parte de Israel" dado que esto solo contribuiría "a una mayor escalada del conflicto en Oriente Medio". Por otra parte, el texto insta al Gobierno a "exigir un alto el fuego inmediato por parte de Israel, que incluya la retirada de las tropas israelíes de los territorios ocupados de la Franja de Gaza, el fin de los ataques sobre zonas civiles, y la liberación de todos los rehenes, al mismo tiempo que se facilite el acceso inmediato y sin restricciones de la ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas". En otro orden de cosas, se reclama al Gobierno que decrete "inmediatamente un embargo armamentístico (...) sobre las exportaciones de armas hacia Israel, como medida para garantizar que no se contribuya a la continuación de la violencia y la violación de Derechos Humanos en el conflicto, asegurando la coherencia con los compromisos de paz, derechos humanos y derecho internacional de España".

