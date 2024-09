El Athletic presenta a la Asamblea un presupuesto sin pérdidas de 155 millones

Bilbao, 27 sep (EFE).- La Junta Directiva presidida por Jon Uriarte presentará a la próxima Asamblea General Ordinaria del Athletic Club, el máximo órgano de decisión de la entidad, que ha programado para el 29 de octubre, un presupuesto sin pérdidas de 155 millones.

Según informó el club vasco, en esa cita en el Palacio Euskalduna (18.00 horas) presentará "una propuesta de equilibrio presupuestario para el ejercicio 2024/25, con un volumen de ingresos superiores a los 155 millones de euros y sin uso de provisiones por primera vez desde la temporada 2019/20".

También explicará que "cierra el ejercicio 2023/24 sin pérdidas, reduciendo su déficit en 7,3 millones de euros respecto a la temporada 2022/23 y generando unos ingresos que han superado los 134 millones de euros", que fue el presupuesto de curso 2023/2024.

Además, "el patrimonio del club se mantiene por encima de los 105 millones de euros, lo que supone un nivel de capitalización superior al 55% del balance"; y dispone "en tesorería de inversiones financieras a corto plazo un importe de 36,8 millones de euros".

También dispone de "líneas de crédito autorizadas por entidades financieras y sin utilizar por importe de 23 millones de euros", lo que "configura una liquidez disponible de 60 millones de euros".

El Athletic también revela que "los ingresos de explotación del ejercicio 2023/24 ascienden a 134,9 millones de euros frente a los 119,1 millones de euros del ejercicio anterior, un "incremento" de 15,8 millones de euros" que se debe "principalmente a los 11,5 millones de euros adicionales a los obtenidos en la temporada 2022/23 en los capítulos de ingresos por ticketing, patrocinios, San Mamés VIP Area, museo, eventos y retail-textil".

Por otro lado, "los gastos de explotación han alcanzado la cifra de 141,5 millones de euros frente a los 123,9 millones de euros del ejercicio anterior, lo que supone un incremento de 17,6 millones de euros respecto a la temporada precedente, y 7,9 millones más de los presupuestados".

Una "variación" que "justifican" las "retribuciones variables por contrato y las primas por los resultados deportivos conseguidos junto con el mayor volumen de operaciones (partidos, desplazamientos, eventos, etc.)".

Por último, "las amortizaciones en el cierre del ejercicio 2023/24 se reducen en 9,8 millones de euros respecto a la temporada 2022/23".

El tesorero de la junta de Uriarte, Guillermo Ruiz-Longarte, considera que "para saber a dónde vamos es muy importante saber de dónde venimos", y para ello ofrece "datos muy concretos".

"En la 21/22, el Athletic Club se movía en un entorno de ingresos cercano a los 100 millones de euros, exactamente 109 millones. Y vamos a presentar un presupuesto para aprobación en la Asamblea de 155 millones de euros. Es un salto cualitativo y cuantitativo muy importante a nivel de lo que es la estructura de club", apuntó.

Otro "dato también concreto" es que "en esa misma temporada, la 21/22, el Athletic Club perdía 37 millones de euros, y lo que esperamos la 24/25, si cumplimos presupuesto, es que el club no pierda dinero”.

Las conclusiones de Ruiz-Longarte sobre el momento económico de la entidad es que: "estamos todavía a la mitad del camino".

"Si no mantenemos este equilibrio entre ingresos y gastos, sabemos el importe tan grande de gastos de personal que tenemos en el Club. Sabemos que, para sostener todo ese gasto de personal en plantilla deportiva y en estructura, tenemos que aspirar a un nivel de ingresos que sea superior a lo que estamos consiguiendo actualmente. Y si no lo hacemos, como he dicho antes, nos equivocaremos”, alertó.

"Esto es como andar en bicicleta. Si dejas de pedalear, te caes. Es verdad que ahora la bicicleta es de fibra de carbono y tiene ruedas lenticulares. Es verdad que el ciclista que pedalea lleva un maillot rojiblanco, está fuerte y lo hace bien, pero no puede parar”, añadió.

En ese sentido, como resumen, pidió "ser conscientes de que queda mucho para conseguir una estabilización estructural de la base de ingresos y gastos del club”. EFE