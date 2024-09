La permanencia, única exigencia del debutante Leyma Coruña

A Coruña, 26 sep (EFE).- Con el bloque que logró el histórico ascenso a la ACB y con una decidida apuesta por jugadores muy veteranos, el Leyma Coruña vivirá su estreno en la élite del baloncesto español con una única exigencia: la permanencia en la liga Endesa.

El cuadro dirigido por Diego Epifanio ha incorporado únicamente a cinco jugadores, cuatro de ellos con experiencia en la categoría: Trey Thompkins (Estrella Roja), Augusto Lima (Unicaja), Phil Scrubb (Bahcesehir) y Brandon Taylor (Baxi Manresa).

La nómina de caras nuevas la completa el internacional dominicano Lionel Jr. Figueroa, que viene de firmar unos buenos números en la Bundesliga alemana con el Ratiopharm ULM.

El fichaje estrella para el debut en la ACB ha sido el ala-pívot estadounidense Trey Thompkins, pero el exjugador del Real Madrid todavía no ha podido debutar debido a unas molestias en la rodilla izquierda. Está descartado para el primer partido contra su exequipo, y su rendimiento es una incógnita porque el curso pasado apenas tuvo protagonismo en Belgrado.

Diego Epifanio también ha apostado fuerte por Augusto Lima. El exjugador del Unicaja llega a Coruña para ser un jugador importante en el juego interior, donde el georgiano Beqa Burjanadze y el serbio Goran Huskic deberán confirmar el notable rendimiento que ofrecieron la temporada pasada en LEB Oro.

La continuidad del capitán Alex Hernández es una garantía. Entre él y Brandon Taylor recaerá la responsabilidad de la dirección del juego, con el canadiense Phil Scrubb en la recámara por si fuera necesario. El escolta ya jugó como base en su etapa en el Obradoiro, donde rindió a un gran nivel a las órdenes de Moncho Fernández.

La pretemporada ha dejado luces y sombras. La maquinaria naranja todavía no está bien engrasada. El Leyma necesita tiempo y Epifanio no lo esconde. El inicio de Liga, además, no es fácil. Abre el curso recibiendo al Real Madrid y luego encadenará dos salidas a Gran Canaria y Andorra.

Pero en el vestuario saben que tendrán un plus respecto a sus rivales. La marea naranja ha respondido y el Leyma ha alcanzado los 7.600 abonados. “No recuerdo nada igual en un club recién ascendido”, admite Augusto Lima, para quien el objetivo de la permanencia pasará por los partidos en el Coliseum de A Coruña. EFE

