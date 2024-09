El denunciante de Alvise Pérez se ofrece a declarar en la AN por la presunta estafa de Madeira Invest Club

El empresario Álvaro Romillo, que denunció que el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez habría recibido de sus manos 100.000 euros en efectivo en plena campaña de las elecciones europeas, se ha ofrecido este jueves a declarar ante la Audiencia Nacional para "aclarar cualquier cuestión" relativa a la presunta estafa cometida por Madeira Invest Club, la plataforma de la que fue máximo responsable. En un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción Número 4, recogido por Europa Press, la representación de Romillo se abre a "facilitar la labor instructora, prestar declaración si es citado y aportar la documentación" necesaria. Cabe precisar que el titular del juzgado, el magistrado José Luis Calama, todavía no ha abierto una causa penal, sino que ha pedido a la Fiscalía que informe previamente sobre la competencia del tribunal para investigar. El juez tomó esa decisión después de que víctimas de una presunta estafa pidieran a la Audiencia Nacional que investigase el supuesto fraude de más de 300 millones de euros cometido por Madeira Invest Club, que presuntamente ayudaba a las personas a reducir su carga tributaria. Hasta el momento, constan dos denuncias, presentadas por Aránguez Abogados y Zaballos Abogados, respectivamente. El primero representa a algo más de 500 afectados y explica en su escrito que Romillo, que se presentaba bajo el alias CriptoSpain, "alardeaba de ser un gran experto en elusión fiscal y conocedor de criptomonedas". Aránguez Abogados, en concreto, pidió esta misma semana en una ampliación de su denuncia a la Audiencia Nacional que se inhibiera y que la competencia pase al Supremo. Según este despacho, Romillo habría manifestado "públicamente la vinculación de esta trama con Alvise Pérez, motivo por el que argumenta y excusa la paralización de la plataforma y la no devolución del capital a los afectados". EL PAGO A ALVISE Ahora, la representación de Romillo explica al juez Calama que el pasado 19 de septiembre interpuso una "autodenuncia" ante la Fiscalía General del Estado "poniéndose a disposición de la Justicia", un escrito que amplió esta misma semana y en el que detallaba "una serie de hechos por si pudieran ser constitutivos de delito y poniéndose a disposición de la Justicia para aclarar cualquier cuestión, comprometiéndose a liquidar sus bienes con el fin de hacer frente a los pagos de los inversores". En la denuncia, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, Romillo sostiene que entregó 100.000 euros "en efectivo" al eurodiputado Alvise Pérez el pasado 27 de mayo, semanas antes de los comicios europeos. "Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío", le habría escrito Pérez en un mensaje. Ese escrito ha sido remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que debe decidir ahora si investiga a Pérez por un presunto delito de financiación ilegal. En el mismo, Romillo incide en que Pérez le contactó porque tenía una "necesidad de tráfico y alcance, fondos" que no requirieran "ser controlados por el Tribunal de Cuentas, fondos para el partido y dinero para afrontar ciertas multas por revelación de secretos contra el Estado y la protección de datos". El eurodiputado acudió a Romillo, precisamente, por su posición como CEO de Madeira Invest Club. En este contexto, y a la espera de la decisión del magistrado sobre la posible apertura de una causa, los letrados de Romillo piden al juez Calama "que actúe según crea conveniente en aras a garantizar los derechos de todos y cada uno de los intervinientes en la causa".

