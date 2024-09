El Congreso aprueba hoy el plan de la comisión sobre los atentados del 17A y comparecientes de la Operación Cataluña

El Congreso tiene previsto aprobar este jueves el plan de trabajo de las comisiones de investigación sobre los atentados yidahistas en Barcelona y Cambrils (Tarragona) de 2017 y de la encargada de reabrir pesquisas sobre la llamada 'Operación Cataluña', así como el listado de comparecientes que desfilarán por esta última. Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el PSOE está ultimando acuerdos para poder recabar el apoyo de todos sus aliados parlamentarias para intentar activar cuanto antes ambos órganos, que se consistuyeron el pasado 28 de febrero, pero aún no han empezado a trabajar. Cada una de las comisiones se reunirá a puerta cerrada para sellar esos acuerdos, que se tomarán por voto ponderado, es decir, teniendo en cuente el peso que cada grupo parlamentario tiene en el Pleno. Estas dos comisiones de investigación, y una tercera sobre el espionaje a independentistas con el programa 'Pegasus', fueron pactadas por el PSOE con ERC y Junts en agosto de 2023 a cambio del apoyo de estos dos grupos a la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso. Las tres se constituyeron el pasado mes de febrero, pero ninguna llegó a empezar a trabajar, aunque en todas los grupos ya registraron sus propuestas de planes de trabajo y sus respectivos listados de comparecientes. Ahora, el PSOE ha decidido poner en marcha la que versa sobre la 'Operación Cataluña' y también la de los atentados y dejar para más adelante la del espionaje. MONTORO Y SÁNCHEZ CAMACHO El pasado mes de marzo, los partidos ya registraron el listado de personas que quieren interrogar. En el caso de la relativa a la 'Operación Cataluña', el PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu y Podemos coinciden en que se debe citar al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y también apuntan a la exsecretaria general del PP y exministra María Dolores de Cospedal; al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, a quien fuera su secretario de Estado Francisco Martínez y al exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó. La previsión es que también desfilen por esta comisión el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro; el exsecretario de Estado de Seguridad Ignacio Ulloa y la ahora diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Alicia Sánchez Camacho, ya que figuran en varios de los listados registrados en el Congreso, a los que ha tenido acceso Europa Press. La lista de comparecientes propuesta por los dos partidos que integran el Gobierno de coalición incluye también los nombres de varios de los policías aun en activo o ya retirados que ya han comparecido en distintas comisiones de investigación parlamentarias en los últimos años. Quien no figura esta vez en el listado del PSOE y Sumar es el excomisario José Manuel Villarejo, cuya presencia sí vuelven a ver pertinente ERC, Junts, Bildu y Podemos. En esta ocasión, los socialistas son partidarios de tomar testimonio a Rafael Redondo Rodríguez, que fue socio de Villarejo en la empresa CENYT. Además, para intentar aclarar la 'trama andorrana' de la 'Operación Cataluña', el PSOE también propone la comparecencia de quienes fueron agregados de Interior en la embajada española en el Principado Bonifacio Díaz y Celestino Barroso, así como de Higini Cierco que fue presidente de la Banca Privada de Andorra, a quienes también piden interrogar los independentistas, el PNV o Podemos. ACCESO A INFORMACIÓN RESERVADA De su lado, el órgano encargado de investigar los atentados yihadistas de 2017 ya intentó la pasada primavera de aprobar un plan de trabajo, pero la falta de consenso lo hizo imposible. El que se busca aprobar ahora deberá especificar también qué fórmulas puede utilizar la comisión para acceder a información ahora clasificada, que se da por hecho algunos grupos querrán solicitar. Una vía puede ser que el Gobierno desclasifique determinados documentos. Desde el Ejecutivo ya se ha dejado claro que están abiertos a hacerlo con los que puedan obrar en poder del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) e insisten en que el centro no tuvo nada que ver en esos ataques. Además, se da por hecho que se citará, a la directora del espionaje español, Esperanza Casteleiro, y que su comparecencia se sustanciaría en la Comisión de Gastos Reservados, de la que no forman parte los miembros de la comisión de investigación, sino los portavoces parlamentarios. Y es que Junts y ERC quieren centrar la comisión en la relación que tenía con el CNI el entonces imam de la localidad barcelonesa de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, así como en los "fallos de coordinación" que achacan a las fuerzas de Seguridad y al Ministerio del Interior en relación con el 'cerebro' de la masacre. Precisamente este jueves el Pleno del Congreso autorizará al portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, a formar parte de la comisión de gastos reservados que es la encargada de controlar al CNI y tiene facultad para revisar información reservada. Con esta elección se cubrirá la vacante que dejo en este órgano la exportavoz de Sumar, Marta Lois, que dejó el escaño a principios de año para concurrir a las elecciones gallegas. Como es habitual, se hará mediante papeleta y urna y Errejón deberá lograr un mínimo de 176 votos para ser elegido.

