Xavier Godàs ve "discutible" que Junqueras diga que no sabía nada de la estructura 'B' de ERC

El exalcalde de Vilassar de Dalt (Barcelona) y líder de la candidatura de 'Nova Esquerra Nacional' para presidir ERC, Xavier Godàs, ha asegurado que le parece "como mínimo discutible" que el exlíder del partido y candidato a la reelección, Oriol Junqueras, diga que no sabía nada de la estructura 'B' de ERC. Lo ha dicho este miércoles en una entrevista de Ser Cataluña recogida por Europa Press, en la que ha apuntado que liderar el partido significa "asumir en primera persona todo aquello que va bien, todo aquello que no van tan bien y aquello que va mal". En este sentido, ha asegurado que si él es el presidente de ERC, no se harán campañas o acciones de las cuales el partido se tenga que "avergonzar" ni generen ningún tipo de lamentación, en sus palabras, sino que sean de utilidad en el debate público. PIDE RESPETO A LA MILITANCIA Sobre Junqueras, también ha afirmado que en los últimos días "se han escuchado expresiones muy gordas" en la campaña y ha pedido que se mantenga el respeto hacia la militancia. Finalmente, ha dicho que el 'procés' ha acabado y ha instado a abrir una nueva etapa para que ERC sea un partido bien delimitado en clave ideológica en la izquierda nacional, y ha concluido: "Los liderazgos no pueden continuar siendo los mismos".

