Podemos avisa al Gobierno que reconsiderará su apoyo al techo de gasto si hace cambios conservadores para atraer a Junts

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha advertido al Gobierno de que reconsiderará el apoyo al techo de gasto si en la negociación con Junts se incluyen "concesiones en clave conservadora" en la senda de estabilidad presupuestaria. Así lo ha proclamado en los pasillos del Congreso, cuestionada sobre si ha habido contactos con su formación sobre los objetivos de déficit después de que el Ejecutivo aplazara la votación prevista inicialmente este jueves para negociar el respaldo de Junts y después de que ERC reclamara contactos con Hacienda. Belarra ha subrayado que los cuatro diputados de Podemos en el Grupo Mixto están viendo que, en lo que va de mandato, el Gobierno planeta medidas que "perfectamente" podría hacer el PP y la derecha. "Si la senda de déficit incluye concesiones en clave conservadora, nosotros podemos reconsiderar nuestro voto (que en el primer intento del techo de gasto fue favorable), como es evidente", ha asegurado. USARÁN SUS VOTOS PARA GIRAR AL GOBIERNO A LA DERECHA Es más, ha dejado claro que en la medida de que sus votos sean "imprescindibles", van a "obligar" al Gobierno a "girar a la izquierda" puesto que esa es su misión en el Congreso. Asimismo, ha reivindicado que ayer se vio que Podemos, con su presencia "humilde" en el hemiciclo, consiguió armar una mayoría para la admisión a trámite de una reforma de la Ley 'solo sí es sí' para que "no se puedan aplicar rebajas a los agresores sexuales cuando haya reparación económica pero no haya reparación integral". "Ya nos conocen y desde luego vamos a usar nuestros votos imprescindibles para que haya el máximo giro a la izquierda posible", ha insistido. Mientras, fuentes de la formación morada han enfatizado que van a mirar con detalle cualquier cambio a los objetivos de déficit que articule el Gobierno. Y es que ha reprochado que el Gobierno parece que solo piensa que hay que atraer solo los votos de Junts para tener mayorías al dar por descontado apoyos de grupo progresista, un error al insistir que el respaldo de Podemos no está garantizado y así lo han demostrado, como ocurrió en el primer intento de la reforma del subsidio de desempleo. AREMETE CONTRA EL GOBIERNO POR SU POLÍTICA DE VIVIENDA Además, la líder de Podemos ha cargado contra el Ejecutivo por su actitud en materia de vivienda, dado que toma decisiones que "perfectamente" podría ser tomadas por el PP si estuviera en Moncloa. Especialmente ha reprendido a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por hacer declaraciones apelando a la solidaridad de los propietarios para poder bajar el precio del alquiler, cuando lo que hay que hacer es "utilizar" el Boletín Oficial del Estado (BOE) para, por ejemplo, prohibir toda compraventa de vivienda cuyo objetivo sea especular. "Yo creo que el Gobierno está a un tris de pedirle a la Virgen del Rocío que bajen los precios del alquiler, como hacía el PP, y yo creo que eso es inadmisible en un Gobierno que se llama a sí mismo progresista", ha zanjado.

