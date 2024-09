Iñaki Williams: "Ahora cumplo el sueño de jugar con Nico en Europa"

Roma, 25 sep (EFE).- Iñaki Williams, delantero del Athletic Club, dijo este miércoles que cumplirá "el sueño" de jugar en Europa con su hermano Nico Williams, que será duda hasta última hora por una lesión en el tobillo izquierdo.

"Estoy superemocionado y contento. El equipo vuelve a Europa después de hacer un pleno en LaLiga y con muchas ganas e ilusión. Para muchos es competición nueva, otros hemos tenido suerte de jugar, pero vamos con mucha ambición y ganas de disfrutar el momento", declaró en la rueda de prensa previa al duelo ante el Roma.

"Al final han sido varios años sin Europa. Nos ha costado llegar aquí de nuevo, pero veo caras de alegría y de ambición. Los chicos tienen ganas de demostrar y de llevar el escudo a lo más alto", añadió.

Será un duelo especial porque el Athletic vuelve a competición europea tras seis años alejado, desde aquellos octavos de final de Liga Europa de 2018. Y más en concreto para los hermanos Williams, que podrían estrenarse jugando juntos en el continente.

"A mí me gustaría ser un 'One Club Man', jugar toda mi carrera en el Athletic. Mi hermano te tendrá que contestar él a esa pregunta. Te puedo decir que ojalá podamos jugar el mayor tiempo posible, disfruto jugando mucho con mi hermano y ahora cumplo el sueño de jugar con él en Europa", comentó.

Iñaki ahondó más en la decisión de su hermano de quedarse en Bilbao: "Vi que estaba feliz, que ha decidido quedarse y que es la mejor decisión que ha tomado. No se arrepiente y se alegra. Compartir vestuario con mi hermano es lo más bonito que hay y ojala dure mucho más".

Williams es el último jugador que marcó en Europa para el Athletic, un 15 de marzo de 2018 ante el Olympique de Marsella. También tiene un recuerdo especial de Italia porque debutó en Europa en el campo del Torino, en el que marcó.

"Guardo mucho cariño de esta competición. Fue mi primer partido en Europa, en el estadio mítico como el del Torino, y pude hacer gol. Fue el último y ojalá pueda volver a marcar y ser el primero de este nueva racha", apuntó.

"Cuando echo la vista atrás pienso en todo lo que he conseguido y ni en el mejor de mis sueños lo imaginaba. Cuando eras pequeño soñabas a lo grande y veías en el futuro ser uno de los líderes y ver que se va consiguiendo poco a poco y con trabajo me hace sentir muy orgulloso. Intento dar el mejor ejemplo, trabajo y humildad, lo que me enseñaron mis padres", insistió.

Se enfrentará por primera vez al Roma: "Tenemos un rival muy duro, pero podemos hacer bien las cosas para sacar los primera tres puntos de la temporada".

"La mejor elección es afrontarlo como en la Copa. Ir 'a lo bajini' es el lema. No mirar lo que podría ser, sino en mañana. Ganar 3 puntos es importante. Jugar la final en San Mamés es una motivación, pero es muy complicado. Ojalá se pueda dar, pero paso a paso", comentó sobre la posibilidad de jugar la final en casa.

"Espero poder cumplir todos los objetivos, que de la cara y no dudo de ello, estamos entrenando como animales", apostilló.

Además, valoró el estado de forma del Roma, que estrena a Ivan Juric en competición europea como entrenador.

"El Roma tiene mucha calidad, ya no solo en defensa sino en ataque. Tenemos nuestras virtudes, así que va a ser un choque de mucha calidad", dijo.

"Quedar entre los 8 primeros te ahorra una ronda. Vamos a intentarlo, pero si no lo conseguimos no hay que echarse las manos a la cabeza. Jugamos contra uno de los favoritos. Tenemos que poner el DNI y enseñar nuestras credenciales", sentenció. EFE

