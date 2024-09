El Gobierno de Ayuso, "totalmente en contra" de la reducción de la jornada laboral pese a abrir Feijóo la puerta

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado este miércoles "totalmente en contra" de la reducción de la jornada laboral, a pesar de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto la puerta a estudiar con los agentes sociales la semana laboral de cuatro días "en algunos sectores" a través de la jornada de "9 horas o 9,5 horas". Esta es la postura que el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha trasladado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en la Real Casa de Correos. "Nosotros, en este momento, como Gobierno de la Comunidad estamos totalmente en contra de lo que podría ser la reducción de una jornada laboral y lo decimos en un país que desde luego necesita mejorar la competitividad, que necesita mejorar la productividad, ya que una medida que en cualquier caso va en contra de los autónomos y de las pymes", ha manifestado con rotundidad el consejero madrileño, quien ha recordado que en España "es un país de autónomos y de pymes", ya que representan "más del 90% del tejido productivo". A su parecer, la reducción de la jornada laboral "iría en contra de lo que se está haciendo en otros países" con los que tienen que competir. Entienden, además, que es una medida que "no va a favor" de la competitividad, de la productividad de los trabajadores y de atraer inversión. Repreguntado expresamente por la medida que el PP nacional vería con buenos ojos, García Martín ha indicado que lo verán "cuando haya alguna propuesta más concreta" pero ha insistido, queriendo ser "muy claro", en que "en un contexto como el actual" lo primero que hay que hacer es pensar en autónomos, comerciantes y pymes así como que España "no es una isla y tiene que competir con otros países, con otros mercados". "Creo que una medida como la reducción de la jornada laboral no va en la buena dirección", ha zanjado.

Compartir nota: Guardar