Clemente: "El encuentro contra el Sporting es un partido grande en un estadio de Primera"

Enrique Clemente, jugador del Real Zaragoza, ha señalado que el encuentro de la próxima jornada que enfrentará a su equipo contra el Sporting de Gijón en El Molinón es "un partido grande en un estadio de Primera".

"Tenemos ganas, estamos estudiando al rival. Sabemos como ataca, pero nosotros creemos que debemos seguir compitiendo de la misma manera que competimos todos los partidos. Debemos poner el énfasis en nosotros. Con la ambición que tenemos podemos llegar ahí y sacar los tres puntos", ha destacado en rueda de prensa.

El defensa ha explicado que empezar bien la Liga como lo ha hecho su equipo siempre es positivo porque da confianza y engancha a los aficionados.

"Se genera mucha ilusión. El equipo al ser joven contagia. Llevamos pocos partidos, el inicio es ilusionante pero sabemos como es de caprichosa y larga esta Liga. Hay que estar tranquilos. Todas las plantillas compiten y a la vista está que cada jornada hay resultados que no te esperas", ha analizado.

Igualmente ha señalado que trabajar desde la victoria es "más sencillo" y que el equipo está "con ganas y ambición".

El zaguero opina que una de las claves para poder ganar los partidos es "encajar poco".

"En Burgos por un detalle se decantó el partido. Si conseguimos estar con la portería a cero vamos a estar cerca de ganar todos los partidos", ha añadido.

Clemente tuvo sus primeros minutos en la pasada jornada al sustituir a su compañero Dani Tasende, lesionado: "Fue inesperado, no gusta entrar por una lesión de un compañero que no esperábamos. Tenía molestias en el descanso y de repente me vi en el campo. Con los años vas madurando y asumiendo que los momentos aparecen así".

"Tenía ganas de volver a debutar y encima me tocó en casa. Terminó como todos queríamos, salió bien. Creo que puedo ir a mucho más, tengo más para dar y ganas de seguir trabajando y todo lo que pueda poner al servicio del equipo bienvenido sea", ha añadido.

Enrique Clemente ha indicado que desde que salió del conjunto 'blanquillo' hasta la actual temporada en que ha regresado ha mejorado y evolucionado.

"Desde que me fui soy otro Enrique, con muchos más conceptos y liderazgo. Me encuentro más fuerte a la hora de defender y a la hora de tomar decisiones con balón. Me encontré muy bien en el partido, Tengo ganas de seguir mejorando porque puedo dar mucho más", ha asegurado.

Clemente espera poder disfrutar de más minutos en la presente campaña pero es consciente de que no depende de él.

"De momento, yo con la vuelta estoy encantado. Tenía muchas ganas de volver aquí. Vamos a seguir con la temporada que ha empezado de manera ilusionante y para crecer individualmente y seguir sumando puntos que serán muy importantes", ha comentado.EFE

