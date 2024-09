Vox recomienda al Gobierno trabajar para mermar el paro y la precariedad y no para reducir la jornada laboral

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha aconsejado este martes al Gobierno trabajar para reducir el paro y la precariedad, en vez de negociar con empresarios y sindicatos para reducir la jornada laboral. El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales retoman este martes la negociación para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. En rueda de prensa en el Congreso, Rodríguez de Millán ha afirmado que "el debate no es cuántas horas se trabaja" en España, sino que "a muchos españoles les preocupa poder trabajar o que su trabajo es precario". En esta línea, ha señalado que "cada vez más trabajadores" cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y "la precariedad no se celebra". El resto de salarios, ha lamentado, "no suben, al mismo tiempo que sí lo hace el coste de la vida". "Las familias tiene cada vez trabajos más precarios a repartir entre más gente", ha resumido la portavoz parlamentaria. Sobre un eventual acuerdo entre empresarios, sindicatos y Ejecutivo para reducir la jornada laboral, Rodríguez de Millán ha afirmado que, el hecho de que "exista no significa que vaya a ser bueno o beneficioso" para la población.

