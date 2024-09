Errejón ironiza con que Feijóo se abra a la jornada laboral de 4 días: "Oye campanas y no sabe dónde"

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha ironizado que al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido entrar en el debate sobre la reducción de jornada, pero como "le suele pasar oye campanas y no sabe dónde" dado que su propuesta no va en la senda de la que propone Sumar ni el Ministerio de Trabajo. Así lo ha indicado en rueda de prensa en la Cámara Baja para valorar las declaraciones de Feijóo, que ha admitido que España tiene un "problema de productividad" y se ha abierto a estudiar con los agentes sociales la semana laboral de cuatro días en "algunos sectores" a través de jornadas de "9 horas o 9,5 horas". Durante su comparecencia, Errejón ha bromeado que al líder del PP ya se le ha pasado su afán de poner en foco en Venezuela, que le ha durado una "semanita", y que ahora dice que estaría a favor de una jornada laboral de cuatro días con jornadas de más de nueve horas. "El señor Feijóo oye campanas y no sabe dónde. No va por ahí nuestra propuesta. Nuestra propuesta es la reducción de jornada laboral sin reducción de sueldo en un primer lugar o en un primer plazo para garantizar una jornada laboral de 37 horas y media sin reducción de salario para todos los trabajadores", ha desglosado. Así, ha defendido que el criterio de Sumar y de Trabajo es bueno para la economía y para la conciliación de los trabajadores, para añadir que una vez consigan aprobarlo esa reducción de jornada la podrá disfrutar también los votantes del PP. Al hilo de las palabras de Feijóo, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que se sentará a dialogar sobre la reducción de la jornada laboral con el PP. VE INSUFICIENTE LAS MEDIDAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Por otro lado, Errejón ha proclamado que el rechazo a la proposición de ley para limitar el alquiler de temporada se ha convertido en un "boomerang", pues ha conseguido que se vuelva a abrir el debate sobre las mejoras del acceso a la vivienda. Un "clamor social", ha relatado, que se llevará "por delante" a los que pretendan quedarse quietos y no aplicar políticas en este sector, como regular los pisos turísticos, prohibir la compraventa de vivienda con fines especulativos y regular el precio del alquiler. En este sentido, ha replicado que el Ministerio de Vivienda, que no se ha movido mucho al respecto hasta ahora, ahora anuncia una ventanilla única para recoger los datos sobre alquiler de temporada, algo "claramente" insuficiente para Sumar. También ha advertido de "manera rotunda" que el plan para construir más vivienda pública se quedará "cojo" si no garantiza que éstas no van a acabar pasados los años en "manos privadas". Por ello, Errejón ha demandado elevar la vivienda pública hasta el 20% del total del parque residencial y prohibir la enajenación de esos pisos al sector privado.

