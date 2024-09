Clavijo, "muy decepcionado" con el Gobierno y la falta de acuerdo migratorio: "No sé si va a haber reunión"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha confesado este martes "muy decepcionado" con el Gobierno central porque empieza a "creer" que "no quiere negociar" un acuerdo para resolver la distribución de menores migrantes no acompañados. "No sé si va a haber reunión", ha respondido a diversos grupos parlamentarios en la sesión de control del Pleno del Parlamento en la que ha apuntado que siguen "sin tener datos" sobre los modelos de distribución que tiene que plantear el Gobierno. Clavijo ha reconocido que la reunión de la interministerial fue "tensa" y no entiende que la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, tuviera los modelos en su carpeta y no se los dejara ver. "Es difícil de creer que quieran resolver este problema", ha agregado. (Habrá ampliación)

