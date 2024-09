Albares asegura que el Gobierno tiene "todo listo" por si hubiera que evacuar a ciudadanos y tropas de Líbano

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que el Gobierno tiene "todo listo" para proceder a la evacuación a los alrededor de un millar de españoles que se encuentran en Líbano de ser necesario, así como a los más de 650 efectivos desplegados en la Misión de Interposición de la ONU (FINUL), si bien en este caso la decisión le corresponde a Naciones Unidas. En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Albares ha ratificado que existe un plan de evacuación que "no está activado, pero está todo perfectamente preparado y listo para, como hicimos en Ucrania, en Níger, en Sudán, en Gaza, en Israel, si es necesario, evacuar con total rapidez a nuestra colonia", que está localizada. En cuanto al contingente en la FINUL, el ministro ha indicado que ya se abordó esta cuestión en la reunión de la víspera del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y él mismo la tratará más en profundidad con el jefe de las Operaciones de Paz de la ONU, Jean-Pierre Lacroix, este jueves. "Vamos a analizar los distintos escenarios que se pueden dar y, por supuesto, también estamos preparados para cualquier contingencia", ha indicado, aclarando en todo caso que la decisión de evacuar a los 'cascos azules' corresponde a Naciones Unidas y por el momento no está sobre la mesa. "En estos momentos Naciones Unidas no lo baraja pero, por supuesto, la situación evoluciona hora a hora y tenemos todas las contingencias, todas las opciones previstas, exactamente igual que para nuestra colonia en Líbano", ha puntualizado. Por otra parte, ha aprovechado para reiterar la recomendación de no viajar "bajo ningún concepto" a Líbano y el consejo a los españoles que ya se encuentran en el país, en particular a los que están en tránsito, por trabajo o turismo, que lo abandonen por los medios comerciales que aún están operativos, ya que algunas aerolíneas están cancelando vuelos. CONDENA DE LOS BOMBARDEOS DE ISRAEL Y LAS ACCIONES DE HEZBOLÁ Albares ha reiterado la condena por los "bombardeos indiscriminados" de la víspera perpetrados por Israel y que dejaron el mayor número de muertos "en los últimos 30 años" y ha recordado la necesidad de respetar el Derecho Internacional Humanitario. Igualmente, ha reclamado al partido-milicia chií libanés Hezbolá que cese "sus acciones terroristas inaceptables". Así las cosas, ha subrayado la necesidad de unir fuerzas para frenar la escalada. "El conflicto está cambiando de carácter y de tamaño", ha advertido Albares, incidiendo en que se está "pasando de una enorme tragedia inaceptable e insoportable, como es una guerra entre palestinos e israelíes, a una guerra a escala regional". En este sentido, ha recordado que "Líbano es un Estado soberano" y ha puesto el acento en que "Hezbolá, no hay que decirlo más bajito, nos lleva directamente a Irán". "Tenemos que comprender la gravedad del momento y estar a la altura de él", ha sostenido. "Es el momento de que todos hablemos claro y todos juntos pensemos qué podemos hacer, primero, para que regrese la paz a Oriente Medio y segundo, para que esa paz sea definitiva. Y eso se llama la solución de dos estados, un Estado de Israel que conviva en paz y seguridad junto a un Estado de Palestina", ha remachado.

