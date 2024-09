Un entrenador de voleibol afronta 32 años de cárcel por presunta agresión sexual a dos jugadoras en Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará este martes a un entrenador de voleibol por presuntamente agredir sexualmente a dos jugadoras, una de ellas menor, del Club Voleibol Madrid, situado en la calle Islas Filipinas de la capital. El procesado, de 36 años, se sentará en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de un delito de agresión sexual y dos delitos de abuso sexual. El acusado era director fundador y entrenador del citado club de voleibol. Según el relato de los hechos, el acusado en fecha no determinada del mes de julio de 2019, tras la celebración de un partido, se ofreció a llevar a su casa y en su coche a una de las jugadoras, quien contaba con 15 años de edad. El procesado, con ánimo libidinoso, y conociendo el sentimiento que le profesaba la joven se dirigió a un parking sito en el distrito de Moncloa. Una vez en el parking, manifestó a la menor que tenía "que saber que a la hora de saber quién se queda en el club se hacen tres listas siendo una de color naranja otra verde y otra roja siendo esta última en la que estaba ella y en mayúsculas, haciéndola entender que ella estaba fuera del equipo, para a continuación decirla que representaba la esencia del club y no lo iba a permitir". Después de hablar de un rato de diferentes temas, el acusado le dice que el vestido que lleva le hace más mayor y le propone jugar a un juego siendo las palabras textuales, "voy a poner el cronómetro durante un minuto y lo que pase en ese minuto se olvidará". El acusado le dió un beso, sintiéndose la menor muy incómoda, sintiendo miedo, presión y vergüenza, besándola nuevamente. Tras esto, le propuso pasarse a los asientos traseros del vehículo , y una vez allí el procesado la colocó tumbada, echándose el encima de la menor. En septiembre de 2020, el procesado comunicó a otra de las jugadoras que iba a ser su entrenador y que ella sería la capitana. Conocía que la joven estaba pasando por una mala situación anímica por trastornos de la alimentación ya que padecía bulimia. El 3 de octubre de 2020, el procesado invitó a tomar a la chica una copa y la llevó a un piso del club y una vez allí le instó a besarse a lo que ella se negó manifestándole que no se sentía cómoda. A continuación, le introdujo los dedos en la vagina. El día 6 de octubre, la chica advirtió a D. V. S. que no quería tener relaciones con él. El día 7 de octubre volvieron a quedar y ella volvió a manifestar que no quería tener relaciones, siendo que a continuación mantuvieron relaciones sexuales completas.

