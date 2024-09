Temas del día de EFE España del martes 24 de septiembre

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Madrid - En vísperas de la comparecencia parlamentaria de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para explicar el alcance de la financiación "singular" para Cataluña, el PP amaga con movilizaciones y ha preparado lanzado una batería de preguntas en el pleno del Senado dirigidas a la también ministra de Hacienda sobre los efectos negativos que -denuncia- tendrá este acuerdo.

ESTADÍSTICA CONDENAS

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica las cifras de condenas del año 2023, una estadística que permite obtener una radiografía precisa sobre la evolución de la criminalidad en España.

ESPAÑA PIB

Madrid - El Ministerio de Economía lleva al Consejo de Ministros la actualización del cuadro macroeconómico a medio plazo que incluye una revisión de tres décimas al alza del crecimiento previsto para 2024, que pasa del 2,4 al 2,7 por ciento.

JORNADA LABORAL

Madrid - El Ministerio de Trabajo se vuelve a reunir con patronal y sindicatos para negociar la reducción de la jornada laboral, tras ofrecer bonificaciones a las pequeñas empresas que necesiten contratar personal por la reducción del tiempo de trabajo.

INVESTIGACIÓN CÁNCER

Madrid - ¿Cómo ayudará la inteligencia artificial a combatir el cáncer? La directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, María Blasco, y los científicos Alfonso Valencia -del Barcelona Supercomputing Center- y Nuria Oliver -pionera de la investigación en inteligencia artificial- analizan los desafíos de esta tecnología en un evento con motivo del Día Mundial de la Investigación del Cáncer.

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

San Sebastián - Johnny Depp, Premio Donostia en 2021, regresa a San Sebastián para presentar, fuera de concurso, su segundo largometraje como director, 'Modi, three days in the wing of madness'. En competición, Leonardo Sbaraglia protagoniza 'El hombre que amaba los platos voladores', del argentino Diego Lerman y la portuguesa Laura Carreira dirige 'On Falling'.

MÚSICA NOVEDADES (ENTREVISTA)

Madrid - Tras siete años como la voz de Google Maps, Nikki García cuenta en una entrevista con EFE cómo va a retomar su faceta como actriz y cantante con el lanzamiento de su primer álbum en solitario.

METEOROLOGÍA OTOÑO

Madrid.- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) presenta el balance climático del pasado verano, con varias olas de calor y récords de temperaturas en algunos puntos, el resumen del año y la predicción para el otoño recién estrenado.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Oviedo.- DEBATE REGIÓN.- La Junta General del Principado de Asturias acoge la primera sesión del debate sobre el estado de la región con el discurso del presidente, Adrián Barbón. Junta General del Principado. (Texto) (Foto)

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros, presidido por la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)(Directo)

09:30h.- Madrid.- EUROPA POLARIZACIÓN.- El ex alto representante para la política exterior de la UE Javier Solana y la exvicepresidenta del Parlamento Europeo Dita Charanzová, entre otros, participan en el seminario la UE '¿Más unida, o más polarizada?', organizada por la Asociación de Periodistas Europeos. Calle Larra, 14.

10:30h.- Madrid.- TRIBUNAL CUENTAS.- La Comisión Mixta del Congreso y el Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas debate y vota varias propuestas de resolución sobre diversos informes de fiscalización, entre ellos uno referido a los ejercicios de 2018 y 2019 de las cuentas de los partidos políticos. Congreso.

10:30h.- Madrid.- REY EMPRESAS.- Felipe VI recibe en audiencia a la comisión ejecutiva de la empresa inmobiliaria CBRE España. Palacio de la Zarzuela. (Texto)(Foto)(Vídeo)

10:30h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. Sala Mañanós del Senado. (Texto)

10:30h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa del Congreso. Salón de Ministros del Congreso. (Texto)

11:15h.- Madrid.- REY COMERCIO.- Felipe VI recibe en audiencia al patronato de la Fundación Conexión España, cuyo objetivo es fomentar la aportación de España a la economía global. Palacio de la Zarzuela. (Texto)(Foto)(Vídeo)

12:00h.- San Fernando (Cádiz).- ALCALDESA PARÍS.- La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, recibe hoy en San Fernando (Cádiz), su localidad natal, el XIII Premio Cortes de la Real Isla. Real Teatro de Las Cortes (Texto)(Foto)(Vídeo)

12:00h.- Madrid.- REY VELA.- Felipe VI recibe en audiencia a los integrantes del equipo español de SailGP, campeones de la cuarta temporada de esta competición de vela. Palacio de la Zarzuela. (Texto)(Foto)(Vídeo)

12:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. Sala Mañanós del Senado. (Texto)

12:00h.- Madrid.- CONGRESO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Congreso. Sala Mariana Pineda del Congreso. (Texto)

13:00h.- Madrid.- ASUNTOS EXTERIORES.- Reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, en los que se da cuenta de varios acuerdos internacionales firmados por España. Congreso.

15:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO. Pleno del Congreso que debate proposiciones de ley y no de ley, así como mociones consecuencia de interpelación. (Texto) (Foto)(Vídeo)

16:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Sesión de control al Gobierno en el Senado. Hemiciclo del Senado. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

17:00h.- Madrid.- UE AMERICA LATINA.- Los expresidentes José María Aznar (España), Guillermo Lasso (Ecuador) y Felipe Calderón (México) participan en el panel UE-América Latina ¿Qué futuro?, organizado por la fundación FAES (Texto)

19:00h.- Madrid.- ZAPATERO LIBRO.- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero participa en la presentación del libro 'La democracia y sus derechos', del que ha sido coordinador. Ateneo de Madrid. Calle del Prado, 21. (Texto)(Foto)(Vídeo)

ECONOMÍA

8:00h.- Madrid.- SINDICATOS MOVILIZACIONES.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, participan en el reparto de información sobre la reducción de jornada. A las 08.30 horas atenderán a medios de comunicación. Estación de Atocha. (Texto)(Foto)(Vídeo)

9:00h.- Madrid.- BANCO DE VALENCIA.- Prosigue el juicio contra la excúpula del Banco de Valencia Audiencia Nacional, c/Límite, San Fernando de Henares.

9:30h.- Madrid.- BANCA JORNADAS.- La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, inaugura las II Jornadas Financieras de El Debate. (Texto)

10:30h.- Madrid.- TRANSPORTES CONGRESO.- La Comisión de Transportes del Congreso trata asuntos relacionados con los aeropuertos de Málaga y Sevilla y las inversiones en Rodalies, el Corredor Mediterráneo y otros tramos ferroviarios, y las incidencias de Feve en León, entre otros asuntos. Congreso.

11:30h.- Madrid.- MOTOR XPENG.- Xpeng, fabricante de vehículos eléctricos y que está considerado uno de los principales rivales de la estadounidense Tesla en el país asiático, hace su presentación oficial en España. Desert City, Km.25 de la A-1, San Sebastián de los Reyes. (Texto)

11:30h.- Burgos.- EMPRESAS BATERÍAS.- Clarios, el mayor fabricante mundial de baterías para automóviles, celebra el 50 aniversario de su planta de producción de Burgos en un acto al que asiste la vicepresidenta de Castilla y León, Isabel Blanco. Polígono industrial de Villalonquéjar. Fábrica de Clarios Iberia P&D. Calle Montes Obarenes, 3. (Texto) (Foto)

12:45h.- Valencia.- ECONOMÍA ANÁLISIS.- Joaquín Almunia, exvicepresidente de la Unión Europea, y Alberto Ruiz-Gallardón, exalcalde de Madrid, atienden a los medios antes de participar en un nuevo encuentro de Diálogos para el Desarrollo. Hotel Only You, plaza Rodrigo Botet, 5.

13:00h.- Madrid.- BANCO ESPAÑA.- El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, toma posesión de su cargo. Banco de España (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

13:30h.- Santiago de Compostela.- AIREF CEG.- La Confederación de Empresarios de Galicia organiza un almuerzo-coloquio con Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Hostal de los Reyes Católicos, Plaza del Obradoiro 1

15:30h.- Valladolid.- EMPRESAS BIMBO.- Los trabajadores de la fábrica de Bimbo en Valladolid se concentran a las puertas de las Cortes de Castilla y León. Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30h.- Madrid.- JORNADA LABORAL.- El Ministerio de Trabajo reúne a la mesa de diálogo social para abordar la reducción de jornada. Ministerio de Trabajo. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Madrid.- LEY AMNISTÍA.- El Tribunal Constitucional estudia la petición del exministro de Justicia y magistrado Juan Carlos Campo de abstenerse de todos los recursos, impugnaciones y cuestiones que afectan a la amnistía y que suman una veintena.

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- CÁRTEL FUEGO.- La Audiencia Nacional juzga al exconsejero valenciano y ex delegado del Gobierno Serafín Castellano (PP) y a otros 16 acusados de alterar presuntamente la adjudicación de contratos. C/ Límite esquina con c/ Mar Cantábrico (Texto)

11:00h.- Madrid.- ESTADÍSTICA CONDENAS.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la cifras de condenados adultos y menores correspondiente a 2023

11:00h.- Madrid.- OPERACIÓN CATALUÑA.- Reunión de la Mesa y portavoces de la comisión de investigación abierta en torno a la denominada operación Cataluña y las actuaciones del Ministerio del Interior en gobiernos del PP en torno a una presunta trama parapolicial. Congreso. (Texto)

11:00h.- Madrid.- JUSTICIA REFORMAS.- La Comisión de Justicia del Senado dictamina el proyecto de ley orgánica del derecho de defensa Senado. (Texto) (Foto)(Vídeo)

12:00h.- Madrid.- FUERZAS SEGURIDAD.- La asociación Jusapol ha convocado concentraciones frente a todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de España para reivindicar la equiparación salarial, una jubilación digna y la declaración de profesión de riesgo de Policía Nacional y Guardia Civil. Frente a la Delegación del Gobierno.

12:00h.- Madrid.- GUARDIA CIVIL.- Los ministros de Defensa, Margarita Robles, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, presiden la toma de posesión de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González C/Guzmán el Bueno, 110 (Texto)

15:00h.- Madrid.- DEFENSA CNI.- El pleno del Congreso debate la toma en consideración de una iniciativa del PNV para modificar la ley que regula el CNI y el control judicial de los servicios de inteligencia. Congreso. (Texto)

15:00h.- Madrid.- POLÍTICA SEGURIDAD.- El pleno del Congreso debate una moción de Vox sobre cuál es la política de colaboración del Gobierno con los países vecinos en relación a la defensa de las fronteras. Congreso (Texto)

19:00h.- Bilbao.- TERRORISMO LIBRO.- La Fundación Fernando Buesa Blanco, el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda y Cultura Abierta presentan el libro 'Aquellos mitos con los que mataron'. Centro de distrito Barrainkua, 5

SOCIEDAD

Madrid.- COMUNICACION RTVE.- La presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, convoca un Consejo de Administración extraordinario, cuando se cumple esta semana el periodo de seis meses que se estableció para su presidencia mientras se buscaba una solución estable en ese plazo, que no se ha producido.

Madrid.- RESERVA HÍDRICA.- Se difunden los datos semanales de la reserva hídrica. (Texto)(Infografía)

Sevilla.- SUEÑO CONGRESOS.- Celebración conjunta de la 32 Reunión Anual de la Sociedad Española de Sueño (SES) y del 27 Congreso Sleep Europe de la European Sleep Research Society (ESRS). Del 24 al 27 de septiembre. FIBES Palacio de Congresos y Exposiciones.

09:00h.- Cáceres.- GENÉTICA PLANTAS.- Acto de inauguración del XI Congreso Nacional de Mejora Genética de Plantas, en el que interviene el secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Javier de Francisco Morcillo. Complejo Cultural San Francisco.

09:00h.- Málaga.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- La inteligencia artificial es la protagonista del foro Sun&Tech Málaga 2024, que contará con ponentes de Google, Freepik, la Policía, Accenture, EY GDS Spain y la Universidad de Málaga. Auditorio Edgar Neville (C/ Pacífico, 54)

10:00h.- Madrid.- CÁNCER MAMA.- Pacientes con cáncer de mama metastásico comparecen en la Comisión de Sanidad del Senado para explicar la problemática que supone la demora en el acceso de los tratamientos y a dos días de que se reúna el Comité Interministerial de Precios del Medicamento (CIPM), que podría aprobar su financiación pública. Senado. (Texto)(Foto)(Vídeo)

10:00h.- Madrid.- METEOROLOGÍA AEMET.- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) presenta el balance climático del verano, el resumen del año y la predicción para el otoño. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

10:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La Conferencia Episcopal presenta la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que se celebra el 29 de septiembre con el lema 'Dios camina con su pueblo'. C/ Añastro, 1

11:00h.- Valencia.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- El Foro Periodismo 2030, la Universidad CEU-Cardenal Herrera, la Fundación AXA y Metroscopia presentan la encuesta 'Creando una nueva realidad'. Palacio de Colomina, c/ Almudín, 1. (Texto)

11:00h.- Madrid.- CÁNCER INVESTIGACIÓN.- La Asociación Española Contra el Cáncer celebra un acto al aire libre, con oncólogos y pacientes, para apoyar la investigación en cáncer en el día mundial. Cuatro Torres BUsiness Área (Paseo de la Castellana, 259)

11:30h.- Málaga.- TECNOLOGIA CIBERSEGURIDAD.- Expertos de Google en ciberseguridad y defensa y líderes gubernamentales abordan en una jornada de qué manera la inteligencia artificial está siendo clave para proteger el ecosistema de seguridad digital. GSEC Málaga (Paseo de la Farola, 6).

12:00h.- Arrecife (Lanzarote).- MEDIO AMBIENTE MICROPÁSTICOS.- Lanzarote acoge la quinta edición de su conferencia internacional bienal sobre microplásticos, una de las principales citas de en esta especialidad científica en Europa. Cines Atlántida

15:00h.- Madrid.- VIOLENCIA SEXUAL.- Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto para el impulso de la aplicación de la Ley de garantía de la libertad sexual y la plena protección de las víctimas de violencias sexuales Congreso de los Diputados

16:30h.- Madrid.- SALUD REUMATOLOGÍA.- La Sociedad Española de Reumatología presenta un documento para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Participa en el acto el director general de Salud Pública, Pedro Gullón C/ O'Donnell, 10

16:30h.- Madrid.- ADICCIONES CONGRESO.- Comparece el secretario general de Consumo y juego, Andrés Barragán Urbiola, en la comisión mixta para el estudio de los problemas de las adicciones Congreso de los Diputados.

19:00h.- Madrid.- CARMEN CALVO.- La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, presenta su libro 'Nosotras. El feminismo en la democracia'. Auditorio Pérez-Llorca. Paseo de la Castellana 50

CULTURA

Madrid.- LITERATURA INFANTIL.- Se falla el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil.

Córdoba.- CIUDADES PATRIMONIO.- Cerca de 70 ciudades de todo el mundo participan en el XVII Congreso de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial (OCPM) que se celebra en Córdoba. Palacio de Congresos

10:30h.- Madrid.- TEATRO REAL.- Presentación de la nueva temporada del ciclo 'Flamenco Real' que organiza el Teatro Real. Sala de Actividades Culturales del Teatro Real. (Texto)

10:45h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de Johnny Depp, cuya película 'Modi, Three Days on the Wing of Madness', se presenta en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián fuera de concurso. Kursaal. Sala de prensa (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- REINA SOFÍA.- Manuel Segade, director del Museo Reina Sofía, y la artista Soledad Sevilla presentarán la nueva exposición temporal 'Soledad Sevilla. Ritmos, tramas, variables' que se podrá visitar del 25 de septiembre de 2024 al 10 de marzo de 2025. Edificio Nouvel, Planta 1. Museo Reina Sofía (Texto) (Foto)(Vídeo)

13:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- CÉSAR MANRIQUE.- Los protagonistas de 'César Manrique, el musical', la cantante Olga Cerpa y el actor que interpreta al artista lanzaroteño, Mingo Ruano, mantienen un encuentro con los medios de comunicación con motivo del estreno del espectáculo. Teatro Guimerá

13:35h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de 'El hombre que amaba los platos voladores', de Diego Lerman, que compite en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián. Kursaal. Sala de prensa (Texto) (Foto)

18:15h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de 'On Falling', de Laura Carreira, que compite en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián. Kursaal. Sala de prensa (Texto) (Foto)

18:45h.- Madrid.- CINE ESTRENOS.- Premiere de la película “Joker: Folie à deux" Teatro Real de Madrid (Acceso por Plaza de Oriente esquina con c/Carlos III)

19:30h.- Sevilla.- LITERATURA HISTÓRICA.- La historiadora, profesora y directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, presenta su ensayo 'El carácter es el destino'. Real Academia Sevillana de Buenas Letras (Abades, 14)

