PP pide explicaciones por un retraso de cuatro años en el AVE extremeño en las conclusiones de un foro hispano-portugués

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha pedido explicaciones y va a presentar una enmienda contra las conclusiones de un foro hispano-portugués que se celebra este lunes en Trujillo (Cáceres) en el que se fija la finalización del tren de alta velocidad entre las capitales de España y Portugal por Extremadura en el año 2034. Así lo ha avanzado el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, quien ha criticado el "oscurantismo" en torno a este XI Foro Parlamentario Hispano-Portugués que establece entre sus conclusiones lo que los 'populares' consideran un "paso previo" para un nuevo retraso de la fecha de finalización del AVE extremeño. En su enmienda, reflejan la "intención de finalizar" la línea Lisboa-Madrid "en 2030, como establece el Reglamento de la Red Transeuropea de Transporte" para este corredor de la red básica, a excepción del nuevo puente sobre el Tajo de acceso a Lisboa (trayecto en 3h)". En este foro se reúnen diputados del Congreso de los Diputados de España y de la Asamblea de la República de Portugal, integrantes de las delegaciones presididas por los presidentes Francina Armengol Socias y José Pedro Aguiar-Branco, en la que presentan una serie de conclusiones a la XXXV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno Hispano-Portuguesa entre las que se encuentra la referida a los plazos de finalización de las conexiones entre ambos países a través de alta velocidad ferroviaria. Al respecto, el portavoz 'popular' ha criticado la "falta de respeto institucional" del PSOE con la celebración de este encuentro del que la presidenta de la Junta, María Guardiola, y la alcaldesa de Trujillo, María Inés Rubio, no tuvieron conocimiento del mismo hasta el pasado viernes. Un "oscurantismo" como el que "tiene el PSOE de Extremadura" cuando "quiere ocultar algo a todos los extremeños", puesto que este documento "asegura que la línea Madrid-Lisboa finalizará en torno al año 2034, en lugar del año 2030 como establece el reglamento de la red transeuropea de transporte", ha criticado. Al respecto, ha señalado que los extremeños ya han "esperado bastante para que ahora vengan a retrasar la llegada del AVE extremeño por la puerta de atrás", en alusión a este documento que aún no ha sido firmado y ante el que espera que "sean capaces de corregir". "Hay que cambiar ese documento. Si no, será el primer paso para que el Gobierno de España, por la puerta de atrás, nos retrase cuatro años la llegada del AVE a Extremadura", ha advertido. Asimismo, ha puesto en duda que nadie del PSOE extremeño supiera lo que se iba a proponer en este foro teniendo en cuenta que, ha asegurado, el pasado viernes el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea retiraba una iniciativa en la que instaban a la Comisión Europea a velar por el cumplimiento del objetivo de 2030 para unir Madrid y Lisboa en alta velocidad. "No vamos a permitir ni un retraso más", ha dicho el portavoz 'popular', quien ha añadido que son "demasiadas injusticias las que está teniendo el Gobierno de España con proyectos que se tratan en Extremadura. LAS "MENTIRAS" DEL REGADÍO Entre ellas se ha referido al proyecto de Regadío de Tierra de Barros, tras las declaraciones de la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, en las que aseguraba que "el gobierno de España no iba a aportar fondos porque habría que empezar de cero". Unas palabras de las exconsejera de agricultura extremeña que "se fue mintiendo a los extremeños con un proyecto tan importante" como este sobre el que se pregunta "por qué antes sí podía haber financiación del gobierno de España y ahora no". En este punto, ha recuperado unas declaraciones del propio ministro Luis Planas en la inauguración de Agroexpo en 2019 donde señalaba que estaban "muy cerca de concluir la declaración de interés nacional del regadío de Tierra de Barros", lo cual "significará que el gobierno de España se implicará financieramente con el proyecto de regadío". En esta misma línea, se ha referido también a unas declaraciones del alcalde de Almendralejo, el también socialista José María Ramírez, en 2020, en las que "confirmaba la implicación" del gobierno de España en la financiación del regadío, o cuando en 2022 se firmó el convenio con la comunidad de regantes afirmando que podrían entrar otras administraciones "única y exclusivamente con la firma de una adenda" al citado convenio. Por todo ello, ha afirmado que este proyecto "tiene demasiada mentira socialista a las espaldas", que saldrán a la luz en la comisión de investigación en la Asamblea de Extremadura que este miércoles, ha avanzado, celebra una reunión de portavoces para que los trabajos "comiencen ya a andar". También ha recordado el anuncio de María Guardiola respecto a la inclusión de 20 millones de euros en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2025 tras lo que esperan un "paso adelante" del Gobierno de España y del PSOE, como ha dado en otros puntos del país. "Que la señora García Bernal nos explique por qué el Gobierno de España sí puede financiar un regadío con 13 millones de euros en Álava y no puede financiar el regadío de Tierra de Barros en Extremadura", ha apuntado Sánchez Julia. PALABRAS "DESAFORTUNADAS" DE IBARRA Por otro lado, a preguntas de los medios de comunicación, ha calificado como "muy desafortunadas" unas palabras del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra en las que criticaba el lugar en el que tributan los ganadores de la Medalla de Extremadura. Entre ellos el también medallista olímpico Álvaro Martín Uriol, quien a través de sus redes sociales pidió al exdirigente socialista unas disculpas alegando que su domicilio se encuentra en Llerena y que paga sus impuestos en Extremadura. Unas palabras que también han sido reprochadas por la presidenta de la Junta, María Guardiola, a las que se ha sumado el portavoz del PP, quien ha apuntado que todos los medallistas se merecen todo el respeto y el apoyo de los extremeños. "Son muchos los extremeños que han tenido que salir de Extremadura para llegar a sitios muy altos, y lo que necesitan es el apoyo y el reconocimiento de todos los extremeños", ha remarcado, al tiempo que ha apuntado que le extraño que, al contrario, "no criticase la duda que existe sobre la tributación del hermano de Pedro Sánchez".

