Núñez (PP) recrimina a Page que el PSOE de C-LM transmita un "apoyo inequívoco" a Sánchez pese al cupo catalán

El líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado al presidente castellanomanchego, el socialista Emiliano García-Page, por "lanzar un mensaje de apoyo inequívoco" desde el PSOE regional al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, cuando se está negociando la financiación singular para Cataluña. A juicio de Núñez, es "realmente preocupante" que la ejecutiva del PSOE de Castilla-La Mancha, con Page "al frente", se reunió durante el último fin de semana para mostrar "el apoyo inequívoco, tal y como han dicho, a Pedro Sánchez". "Eso es un problema muy serio porque ese apoyo inequívoco del PSOE de Castilla-La Mancha-Sánchez se traduce en que los diputados del PSOE regional" en el Congreso "van a votar a favor del cupo catalán, y tendrá que explicar el PSOE y Page por qué votan a favor", ha lamentado este lunes en declaraciones a los medios al acudir al Comité Ejecutivo Nacional del PP. Núñez ha llamado a "dar la batalla" contra la financiación singular acordada por PSC y ERC. "Y hay que hacerlo en todos los frentes, hay que hacerlo por la vía parlamentaria y no hay que descartar la vía de la calle, porque la merma de recursos públicos que podemos sufrir es muy importante", ha incidido, cifrando en "cientos de millones de euros" los que "deberían de ser de Castilla-La Mancha y que pueden acabar en manos del separatismo catalán". Además, ha considerado que si el Gobierno de Sánchez no consigue sacar adelante con sus socios el techo de gasto, "lo que tiene que hacer es disolver el Parlamento y convocar elecciones". "Lo que no puede hacer Sánchez es culpar a la oposición de ser incapaz de gestionar y sacar adelante sus presupuestos. Si Castilla-La Mancha, además del dinero del cupo catalán, pierde también ahora dinero porque Sánchez es incapaz de aprobar sus presupuestos, la responsabilidad y la culpa será de quien gobierna", ha concluido.

