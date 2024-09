IU reclama responsabilidad a PP y Junts para que no impidan aprobar el techo de gasto, que da más recursos a las CCAA

La secretaria de Organización de IU, Eva García Sempere, ha apelado a PP y a Junts a tener "altura de miras" y permitir que salga adelante la senda de techo de gasto en el Congreso, dado que contempla un incremento de recursos para las comunidades y los ayuntamientos. En rueda de prensa telemáticas este lunes, ha manifestado que no dan por perdido el apoyo de los neoconvergentes a los objetivos de déficit planteado por el Ejecutivo, pese a que ya votaron en contra de los mismos en el Congreso, y ha instado a Junts a decidir con quién se posiciona, si quiere seguir "bloqueando" o votando con partidos que "quieren meterles en la cárcel" o con las mejoras para la ciudadanía. Pese al "desastre" que supuso el voto en contra de Junts que tumbó la proposición de ley en el Congreso para limitar el alquiler de temporada, Sempere ha insistido en que Junts tiene tiempo estos días para "reflexionar", tratar de "arreglarlo" y saber "con quién quiere tejer alianzas". En consecuencia, ha apelado a su responsabilidad. A nivel general, ha manifestado que los partidos tienen que tener "altura de miras" con el techo de gasto y ha retado al PP a decidir si quiere continuar con su "carrera loca de intentar ser más extremo" que Vox o comprometerse con la ciudadanía de las comunidades autónomas donde gobierna. ¿PRIMARÁ EL PP LA "IDEOLOGÍA ULTRA"? De esta forma, ha exigido a los populares esclarecer si van a "primar una ideología ultra" y renunciar a 12.000 millones más de recursos para las administraciones públicas, de los cuales 7.000 son para las autonomías y 5.000 para las entidades locales. Una cantidad que significa mejores servicios públicos y más capacidad financiera. "El PP tiene que elegir si sigue la carrera hacia ninguna parte o si responde, como tienen que hacer líderes autonómicos, a los ciudadanos que lo han puesto ahí. Estaremos vigilantes porque el PP nos tiene acostumbrados a primer lo ideológico y devolver incluso fondos cuando son muy necesarios", ha zanjado. NO VALEN LOS "PARCHES" EN FINANCIACIÓN AUTONÓMICA La responsable federal de Organización de IU también ha aludido a la cuestión de la reforma de la financiación autonómica, con motivo de la próxima comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el parlamento. Sempere ha señalado que el actual modelo vigente tiene deficiencias y que es necesario un nuevo sistema que garantice "suelos mínimos" de inversión social para los servicios públicos, con independencia de la capacidad fiscal de cada territorio. También ha planteado que se debe impedir bajadas de impuestos a ricos como hacen comunidades del PP, abordar la financiación local que es la gran "olvidada" en este debate y tener como pilar fundamental la solidaridad. Por tanto, ha advertido de que hay que cambiar en profundidad la financiación autonómica y que en esta materia no valen los "parches".

