Feijóo ve "ingobernable" la legislatura y garantiza que todo el PP será "firme" ante el "privilegio" del cupo catalán

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez está en una situación "insostenible", sin socios "estables", "sin mayoría en las Cámaras" y con unos Presupuestos que no sabe si será "capaz de aprobar". Ante una legislatura que ve "ingobernable" y con un Gobierno que, a su juicio, está "en la rueda del hámster", "dando vueltas", ha avanzado que el PP buscará contribuir "a la política que sí sirve" y será "firme" ante "privilegios" como el llamado cupo catalán. "El cambio es ser firmes ante los privilegios, como lo están siendo los presidentes autonómicos del PP", ha afirmado Feijóo ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, donde ha indicado que Cataluña "tampoco logra nada financiando la causa del independentismo y empobreciendo a la sociedad catalana". Feijóo ha avisado que su formación defenderá la "igualdad la solidaridad y el sentido de Estado". "Se han topado con el muro de los principios, que el Partido Popular no abandonará nunca", ha garantizado. "LO QUE ES DE TODOS SE DECIDE ENTRE TODOS" En este punto, ha subrayado que "lo que es de todos se decide entre todos" y de ahí "no les van a mover". "Ese es nuestro principio y ese es nuestro compromiso", ha manifestado Feijóo, después de que varios de sus presidentes autonómicos no hayan descartado este lunes salir de nuevo a la calle para protestar contra la financiación singular de Cataluña. Feijóo ha insistido en que "el cambio es ser firme ante los privilegios" y dedicarse a lo que el Gobierno "ha abandonado: los verdaderos problemas de los españoles", citando la vivienda o la inmigración irregular, dos asuntos que, a su entender, se han "agravado" en estos seis años de Ejecutivo de Sánchez. Después de las últimas derrotas parlamentarias del PSOE en el Congreso y la misma semana que se vota el techo de gasto, Feijóo ha advertido que en España tienen un Gobierno "sin socios estables", "sin mayoría en las Cámaras" y "con unos presupuestos que no sabe si será capaz de aprobar". "Es decir, hay un Gobierno insostenible. Yo creo que debería haber alguien en Moncloa que le dijese al señor Sánchez que así no se puede gobernar. Lo peor de todo es que siguen igual", ha afirmado, para echarle en cara que, pese a sus derrotas en las urnas, no haya "el más mínimo propósito de enmienda". "Se ha confirmado semana a semana que la legislatura está siendo ingobernable. Es todo tan demencial que el mismo Gobierno que dice que no aprobar los presupuestos no es ningún drama, amenaza a los presidentes autonómicos con pérdidas multimillonarias si no se aprueban", ha manifestado. "SE HAN CREÍDO QUE GOBIERNAN PARA IDIOTAS" Feijóo ha criticado que Sánchez "ya no se conforme con controlar las instituciones" sino que "quiere controlar también" a los medios de comunicación "con un auténtico plan de censura", ironizando con el nombre elegido, Plan de Acción por la Democracia. "Aparte del reprochable fondo de control y censura que trae consigo, no puede ser más ridículo en la forma. Tiene la misma credibilidad Sánchez con su Plan de Acción por la Democracia que la que tendrá mañana Zapatero hablando de la democracia y de los derechos", ha proclamado, para añadir que "se han creído que gobiernan a idiotas". ((HABRÁ AMPLIACIÓN))

