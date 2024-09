El Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria aprueba su Plan Estratégico

Madrid, 23 sep (EFE).- El Pleno del Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria, presidido por la ministra Mónica García, ha aprobado su primer Plan Estratégico para esta legislatura.

Durante su intervención, la ministra ha destacado que la lucha contra el fraude y la corrupción es una prioridad del Ministerio y ha apostado por la necesidad de contar con instrumentos estables que organicen los trabajos "de este órgano clave".

En este plan, se desglosan las actuaciones de cada centro o unidad administrativa a la que se les atribuye la ejecución de los estudios o propuestas a realizar y se propone un cronograma de acciones para toda la legislatura.

El objetivo es impulsar una política de integridad en el Ministerio de Sanidad y en el ámbito de la salud, que penetre en todas las instituciones públicas con competencia en gestión sanitaria, con el fin de dotar a la ciudadanía de una sanidad pública eficaz y eficiente, y que cuente con una amplia participación, explica Sanidad.

Para ello, el plan plantea trabajar en prevención, en el establecimiento de un sistema de alertas y el impulso de la colaboración con entidades u organismos públicos o privados que tengan funciones de vigilancia, supervisión o control en materias de contratación pública o prevención de la corrupción.

También se propone trabajar en aspectos como la legislación de contratos del sector público o la transparencia, en materia de prevención.

En el ámbito de alertas, las propuestas pasan por mejorar la calidad de los datos y la elaboración de una matriz de riesgos, para lo que se contará con la colaboración del SNCA (Servicio Nacional de Coordinación Antifraude) de la Intervención General del Estado.

Además se abordarán los conflictos de intereses y se dará más proyección a los buzones de denuncia.

El documento establece la necesidad de una evaluación continua y transparente en la consecución de los objetivos, mientras que en el eje de comunicación y colaboración, se contempla la creación de premios de buena gestión y el fomento de la colaboración institucional y ciudadana.

Desde que se creó en abril el Observatorio, el Ministerio de Sanidad está tejiendo una serie de alianzas con organismos, entidades, y asociaciones dedicadas a la lucha contra la corrupción en el ámbito nacional e internacional.

En esta línea, colabora activamente con la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través del European Observatory on Health Systems and Policies; se ha unido a la Red Europea contra el fraude y la corrupción en el Sector de Salud (EHFCN) y está prevista la adhesión a la “Red Global para la lucha contra la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito de la Salud” (Global Network for Anti-corruption, transparency and accountability in health). EFE

