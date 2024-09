STC intensifica reuniones con ministros a la espera de poder aumentar peso en Telefónica

Madrid, 21 sep (EFECOM).- Las reuniones celebradas esta semana entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el de Transformación Digital, Óscar López, con la dirección de STC se producen mientras la operadora saudí espera recibir la autorización del Gobierno español para convertir el 5 % de los derivados que posee en acciones de Telefónica, con lo que pasaría a controlar el 9,9 % de la multinacional de las telecomunicaciones.

El grupo saudí comunicó el 5 de septiembre de 2023 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se hacía con un 4,9 % en acciones representativas del capital de Telefónica y de instrumentos financieros sobre un 5 %, cuya conversión elevaría su participación en la teleco española hasta el 9,9 %.

Para poder ejercer esta conversión, STC necesita el visto bueno del Gobierno dado que Telefónica tiene actividad relacionada con la defensa nacional, una solicitud que, según algunas informaciones, el grupo saudí habría realizado en junio, aunque el ministerio de Economía no se pronuncia sobre este tema.

El plazo desde que se solicita la autorización para poder incrementar el peso en el accionariado hasta que se emite la resolución es de tres meses, aunque este periodo puede alargarse en el caso de que haya habido, por ejemplo, alguna solicitud adicional de información.

En un 'post' en su perfil de la red social X, antes Twitter, Cuerpo mostró el pasado jueves varias imágenes de su reunión con el consejero delegado de STC, Olayan Alwetaid, y aseguró que habían compartido el "atractivo" de España como centro de inversión en el sector digital.

"He compartido con el CEO de STC, Olayan Alwetaid, el atractivo de España como un 'hub' de inversión del sector digital y la importancia de la transparencia permanente y el diálogo cercano", apunta el texto.

Dos días antes, el ministerio de Transformación Digital también publicó en la misma red social un texto sobre la reunión mantenida por López con Alwetaid.

"El ministro Óscar López ha recibido en la sede del ministerio de Transformación Digital al CEO de STC, Olayan Alwetaid. En el encuentro han conversado sobre el futuro del sector de las Telecomunicaciones", señalaba.

Consultada por EFE, Telefónica no realiza comentarios respecto a este tema, pero hace unos días, su presidente, José María Álvarez-Pallete, aseguró que no tenía constancia de que la compañía saudí STC hubiera manifestado o pedido algo nuevo sobre una posible conversión de las opciones.

"STC no ha manifestado nada desde el año pasado, justo por estas fechas, el 5 de septiembre, cuando comunicó que tenía el 4,9 % y opciones para el 5 % adicional. Eso requiere autorización del Gobierno y desde entonces hasta la fecha no han manifestado ni han pedido nada nuevo. Que no podrían hacer en cualquier caso hasta que tuvieran autorización del Gobierno", dijo en una intervención ante la prensa en un almuerzo del Club Siglo XXI.

Tras la comunicación de STC de hace un año sobre su participación en la empresa de telecomunicaciones, se han producido varios movimientos en el accionariado de Telefónica.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se convirtió en el principal accionista de la empresa de telecomunicaciones, después de haber culminado en mayo la ejecución de operación de compra de acciones de Telefónica ordenada por el Consejo de Ministros y hacerse así con el 10 % del capital de la compañía por 2.284,8 millones de euros.

La SEPI informó en aquel momento de que su entrada en Telefónica tiene "vocación de permanencia", y aporta una "mayor estabilidad accionarial" a la compañía para la consecución de sus objetivos, además de contribuir a la protección de sus capacidades estratégicas.

Por su parte, Criteria Caixa, el 'holding' que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación La Caixa, comunicó a la CNMV a finales de junio que había alcanzado una participación del 9,99 % en el accionariado de Telefónica, con lo que prácticamente igualaba la posición que adquirió el Gobierno a través de la SEPI. EFECOM

