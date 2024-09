Los pasajeros afrontan con resignación el corte entre los trenes de A Coruña y Santiago

José Carlos Rodríguez

Santiago de Compostela, 21 sep (EFE)- Paciencia y resignación. No queda otra para los centenares de pasajeros que este fin de semana se ven afectados por las obras en la estación coruñesa de San Cristóbal, que tienen como fin poner en marcha la estación intermodal.

Hasta el lunes no habrá servicio de ferrocarril entre A Coruña y Santiago ni entre A Coruña, Betanzos y Ferrol debido a la modernización de los sistemas de señalización y comunicación de la estación coruñesa.

Estos tramos de circulación se realizan este fin de semana en autobuses, lo que está causando cierto revuelo en las estaciones, en las que los pasajeros esperan a poder ser ubicados.

Para garantizar la movilidad, Renfe ha programado más de 250 servicios de autobús desde el viernes por la noche y hasta el lunes 23 de septiembre a primera hora.

Los trenes afectados son tanto los de larga distancia que conectan Ferrol y A Coruña con Madrid como los de media distancia y Avant con la estación coruñesa como origen o destino.

Así, para los servicios de AVE y Alvia se han puesto a disposición de los pasajeros un total de 30 autobuses; aproximadamente tres por cada servicio de tren que conecta la capital española con A Coruña y Ferrol.

Sin embargo, en el trasbordo en Santiago, muchos pasajeros se encontraban este sábado esperando a poder ser reubicados en los autobuses.

En el tren que llegaba poco antes del mediodía a Santiago procedente de Madrid, algunos pasajeros expresaban quejas ante los perjuicios ocasionados por las obras.

Alfonso, que viene con otros cuatro amigos desde Madrid para ver un partido de fútbol en A Coruña, asegura que cuando compraron el billete se les informó de la situación y Renfe les advirtió de que tenían que realizar trasbordo en Santiago.

Ahora bien, se quejan de tener que esperar una media hora para poder coger el autobús, cuando desde Renfe "ya sabían desde las 8 de la mañana el número de pasajeros que llegaban a la estación de Santiago para hacer el trasbordo".

"No entendemos por qué no tenían autobuses preparados para las personas que tenían que llegar", se queja Alfonso, que asegura que todos los pasajeros no tenían sitio en los autobuses que esperaban en la estación de Santiago.

Por otro lado, Azucena y María, madre e hija respectivamente, regresan a Coruña procedentes de Madrid y esperan "con paciencia" poder subirse al bus.

Aseguran que está "un poco mal organizado" a pesar de que se les informó de la situación con tiempo.

"Podrían hacer algún tipo de descuento, porque hemos pagado lo mismo por un viaje que nos llevaba directas a Coruña", reclama Azucena, que también lleva esperando más de quince minutos para poder subir a un autobús y llegar finalmente a su destino.

Fuentes de Renfe aseguran que a pesar de que llevan días organizando el dispositivo y que tenían en cuenta las personas que viajaban desde Madrid, tienen que garantizar la movilidad durante todo el día, por lo que pueden ocasionarse algunos momentos de espera debido a pasajeros que compran el billete a última hora.

Sin embargo, aseguran que no se están produciendo incidencias en las estaciones y que el dispositivo está funcionando con normalidad.

Respecto al servicio Avlo A Coruña-Madrid, Renfe pasa a prestarlo estos días en su trayecto completo como tren Vigo-Santiago-Madrid, con todas las paradas intermedias.

Además, en los servicios regionales Avant A Coruña-Santiago-Ourense, y Media Distancia A Coruña-Santiago-Vigo, A Coruña-Ferrol y A Coruña-Lugo-Monforte, por las obras en la infraestructura de Adif, Renfe facilita la movilidad con un total de 222 autobuses y microbuses, más 48 servicios extra de taxi programados. EFE

