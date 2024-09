La CUP aspira a la "conquista de las instituciones" en su refundación para lograr la independencia

Uno de los portavoces del grupo motor de la CUP, Non Casadevall, ha abogado este sábado por la "conquista de las instituciones para ponerlas al servicio del pueblo" y, textualmente, generar las condiciones para la ruptura con el Estado, en el marco de su proceso de refundación 'Procés de Garbí'. "La CUP quiere ocupar los máximos espacios en las instituciones existentes; la CUP quiere hacer esta ocupación y esta conquista de las instituciones para ponerlas al servicio del pueblo", ha declarado ante los medios en la Fira de Sabadell (Barcelona), donde se celebra su Assemblea Nacional desde las 9.30 y que prevén que se alargue hasta las 21. "No se puede negociar con España. Esto es una evidencia. La vía del pacto está agotada, está rota. La única fórmula que existe para conseguir una plena soberanía y una independencia es la confrontación", y ha defendido generar las condiciones de ruptura con el Estado y articular unas instituciones alternativas. CRÍTICA A JUNTS Otra de las portavoces, Maria Gordillo, ha cargado contra Junts por tumbar la propuesta de regulación de alquileres de temporada en el Congreso: "No nos sirve un país como el que plantea Junts. No nos sirve una propuesta independentista para la minoría". "Si el independentismo no es una opción y una propuesta para la mayoría del pueblo catalán, es un proyecto condenado al fracaso. Y esto es el 'Procés de Garbí': la voluntad de la CUP de perseverar en la labor de refundar el independentismo popular", ha añadido.

