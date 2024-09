El Gobierno central defenderá ante el TJUE la ley estatal para tramitar los eólicos, según la Xunta

Representantes del Gobierno central confirmaron el viernes a técnicos de la Xunta que el Estado español se personará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en defensa de la ley estatal de evaluación ambiental, en la que se basa la tramitación gallega de los proyectos eólicos. De ello informa la Xunta a través de un comunicado después de esta reunión celebrada en Madrid entre personal técnico y jurídico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y una delegación de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Tras este encuentro, la secretaria xeral técnica de la Consellería de Medio Ambiente, Carmen Bouso, en declaraciones a los medios, destaca que el Estado vaya a personarse en el caso judicial que está en el TJUE sobre la tramitación de eólicos en Galicia "para defender, como no puede ser de otra manera, la ley estatal de evaluación ambiental, en la que se fundamentó Galicia" en estos procedimientos. Precisamente, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) elevó una serie de cuestiones prejudiciales a la justicia europea sobre si la Xunta Xunta debió poner a disposición del público interesado, y no solo de los promotores, los informes sectoriales sobre los parques eólicos para que pudiesen participar en el proceso. El TJUE rechazó tramitarlo por el procedimiento acelerado, pero sí le dará prioridad sobre otros asuntos. En este contexto se produjo esa reunión entre el Ministerio y la Consellería. En ella, siempre según la Xunta, los altos cargos estatales prometieron que defenderán la legislación española de evaluación ambiental "con la mayor celeridad posible" porque se había hecho una correcta transposición de la directiva europea. En palabras de la secretaria xeral técnica de Medio Ambiente, esto servirá para "dar seguridad jurídica a todos, no solo a los promotores de los proyectos eólicos", y para poder "desbloquear la parálisis del sector en Galicia". De hecho, Bouso ha advertido que esto puede afectar al resto de España y a cualquier proyecto que aproveche el territorio, no únicamente eólico. En la reunión del viernes en Madrid también participaron las directoras xerais de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, y de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría.

