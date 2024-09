Puigdemont advierte al Gobierno de que Junts volverá a votar en contra de la senda de estabilidad

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha advertido este jueves al Gobierno de que Junts volverá a votar en contra de la senda de estabilidad: "A la misma cosa que votamos que 'no', volveremos a votar que 'no'. Si la cambian, hablemos". Lo ha dicho en una publicación en 'X' recogida por Europa Press en la que ha replicado a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras afirmar que están "tendiendo puentes" con Junts e instar al partido de Puigdemont a reflexionar y votar a favor de la senda de estabilidad, paso previo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, que se votará el próximo jueves en la Cámara Baja. "Como veo que consideran un crimen que cambiemos de voto, la respuesta a lo que ahora nos piden será la misma que hemos dado siempre, no tendrán sorpresas", ha sostenido Puigdemont en el mismo mensaje. También ha señalado que "mezclar las cosas para confundir a la opinión pública y estigmatizar a Junts no es para nada una buena idea". EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Asimismo, ha instado al Gobierno a "recapacitar y reflexionar" sobre una gráfica que ha adjuntado en la misma publicación sobre la ejecución presupuestaria en Catalunya y en Madrid entre los años 2015 y 2023, la cual ha afirmado que tiene mucho que ver con el apoyo o no de Junts a las políticas económicas y presupuestarias. "No hay manera de que entendamos la razón por la cual en Madrid se han ejecutado en el año 2023 inversiones públicas por valor de 1.350 millones de euros MÁS de los que estaban presupuestados, y en Catalunya por valor de 1.250 millones MENOS", ha concluido el expresidente.

