Rufián advierte a Sánchez de un pacto de Junts con PP y Vox y este dice que hay mucho por hacer hasta 2027

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre cuánto va a durar la legislatura al tiempo que le ha alertado de un pacto de Junts con PP y Vox que supondría una mayoría alternativa a la del Gobierno en la Cámara Baja y que a su juicio ya está "conformado". De su lado, el jefe del Ejecutivo ha reiterado que tiene la intención de agotar la legislatura y por tanto seguir liderando el Gobierno hasta el año 2027 porque "hay mucho por hacer", según ha dirigido al portavoz de ERC, uno de sus socios parlamentarios habituales. En la sesión de control al Gobierno que se ha llevado a cabo este miércoles en la Cámara Baja, Rufián ha señalado que los socialistas se equivocan si piensan que Junts no se va a atrever a ir de la mano con los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal porque a su juicio tienen una "enorme capacidad de blanqueamiento mediático" y les "saldrá gratis". "La pregunta es qué harán ustedes, qué hará usted, señor presidente, y por favor no me diga aquello de que, pasar del legislativo. Usted se imagina a un paracaidista a 10.000 metros diciendo paso de paracaídas. ¿Qué pensaría?, ¿que es un mentiroso o es un insensato? ¿Usted qué es diciendo eso?", ha lanzado. Sánchez no ha entrado al choque y se ha centrado en señalar que la situación en Cataluña, después de la acción de su Gobierno en los últimos seis años, es ahora mucho mejor que en el año 2017 y ha vuelto a reivindicar el pacto para una financiación singular de Cataluña firmado entre los socialistas y ERC "Un acuerdo muy importante que avanza en federalismo y en corresponsabilidad fiscal", ha indicado, y a continuación ha señalado que no tiene sentido que el Estado transfiera recursos económicos a comunidades autónomas que luego, indica, lo derivan "a los más pudientes" mediante "regalos fiscales". Por tanto, Sánchez ha reivindicado el trabajo del Grupo Parlamentario de ERC, considera que "hay mucho trabajo por hacer" y afirma que su Gobierno tiene la ambición de continuar tres años más en La Moncloa. (Seguirá ampliación)

