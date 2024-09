Rueda prevé tratar con Sánchez las conexiones ferroviarias con Portugal y espera que no quiera solo "hablar de su libro"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ratificado este miércoles su intención de incluir en el listado de asuntos que quiere abordar el viernes con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, el futuro de las conexiones ferroviarias con Portugal, entre otras cuestiones de infraestructuras y de interés para Galicia. En declaraciones a los medios, el presidente gallego, quien ha participado en la inauguración del 'I Congreso del programa Iacobus', ha manifestado su deseo de que el presidente del Gobierno no plantee las citas que arrancan el viernes como "una ronda rápida" en la que quiera tan solo "hablar de su libro" para intentar que el resto de mandatarios autonómicos "acepten lo que ya tiene pactado con Cataluña y nada más". "Si es por eso, ya saben mi respuesta. Si es por un montón de infraestructuras que aún no se ejecutaron, que aún no empezaron o van lentísimas, de las deficiencias del ferrocarril, por ejemplo, pues todo eso estará por supuesto. Espero que lo podamos tratar y que podamos avanzar en la reunión. Ojalá yo pueda salir diciendo que el presidente tomó conciencia de las necesidades que tiene Galicia", ha apelado. Rueda ha manifestado que desearía que Sánchez asuma que el Gobierno central tiene que "implicarse" y retomar "una relación institucional normal". "Creo que sería bueno para todo el mundo y yo voy con esa intención y con propuestas concretas", ha agregado, antes de ser preguntado por infraestructuras relativas a Ourense. Al respecto, el dirigente gallego ha precisado que, en vista de los horarios planteados (él será, sobre las 12.30 horas, el segundo presidente en ser recibido tras el lehendakari y antes de su homólogo andaluz), es previsible que no dé tiempo a abordar todos temas, aunque sí dejará la documentación. "Hay muchos temas sectoriales y de infraestructuras que espero que esta reunión sirva para desatascar inicialmente y, a partir de ahí, que los correspondientes ministerios entiendan que hay que hablarlos con normalidad y solucionarlos con la Xunta", ha zanjado.

